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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 547,4 миллиона, умерли более 6,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 55 тысяч 421 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 547 миллионов 415 тысяч 112 человек. Больше всего в США (87 миллионов 623 тысячи 593), Индии (43 миллиона 452 тысячи 164), Бразилии (32 миллиона 358 тысяч 18), Франции (31 миллион 285 тысяч 317), Великобритании (22 миллиона 918 тысяч 904), России (18 миллионов 161 тысяча 238), Турции (15 миллионов 123 тысячи 331), Аргентине (9 миллионов 367 тысяч 172), Иране (7 миллионов 238 тысяч 126), Колумбии (6 миллионов 175 тысяч 181), Испании (12 миллионов 734 тысячи 38), Италии (18 миллионов 523 тысячи 111) и Германии (28 миллионов 293 тысячи 960).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 335 тысяч 724. За сутки показатель вырос на 1 тысячу 437 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 17 тысяч 266 человек, Бразилии — 671 тысяча 416, Индии — 525 тысяч 116, Мексике — 325 тысяч 638, России — 373 тысячи 404, Великобритании — 181 тысяча 5, Италии — 168 тысяч 353.

В Кыргызстане зарегистрировали 201 тысячу 53 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 395 тысяч 849, Узбекистане — 240 тысяч 764, Таджикистане — 17 тысяч 721.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/238739/
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