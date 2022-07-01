Детское ожирение: от психологических проблем до преждевременной смерти

Неправильное питание, отсутствие спорта, частое времяпровождение за гаджетами и телевизором — все это отрицательно влияет на физическое состояние любого человека, в том числе и детей.

Согласно проведенному в Кыргызстане исследованию, избыточный вес или ожирение наблюдаются приблизительно у каждого десятого ребенка младшего школьного возраста.

Пандемия коронавируса, повлекшая введение карантина и переход на онлайн-образование, могла еще более усугубить ситуацию. Чем опасен лишний вес в детстве и как планируют решать проблему?

Чтобы знать, над чем работать

Город Бишкек показал самую высокую распространенность избыточного веса (16,7 процента) и ожирения (5,7 процента).

Кыргызстан присоединился к четвертому раунду европейской инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемиологическому надзору за детским ожирением COSI. Исследование провели во всех семи областях республики, а также в городах Бишкеке и Оше в 2017-2018 годах. Однако результаты обнародовали только в 2022-м, поскольку сбор и анализ данных, по словам экспертов, занял много времени. В общей сложности измерили 8 тысяч детей в возрасте 7-8 лет из 150 начальных школ.

В то время как город Ош показал самую высокую распространенность худобы — 8 процентов (по республике этот показатель составил около 3 процентов).

Проблема как худобы, так и ожирения, чаще встречается в городах, нежели в селах.

При этом у мальчиков проблемы с лишним весом встречаются чаще, чем у девочек. Гендерные различия есть и в других странах, однако пока точного объяснения этому нет. Вопрос требует дальнейшего изучения. Нередко в таких ситуациях бытует мнение, что по мере взросления дети перерастут, и проблема исчезнет. Но специалисты уверены: само собой ничего не решается, и очень важную роль тут играют родители. Взрослые на своем примере должны прививать своим чадам правильные привычки и тягу к здоровому образу жизни.

Вы — то, что вы едите

При этом примерно каждый третий ребенок потребляет сахаросодержащие безалкогольные напитки 1-3 дня в неделю, а 27,9 процента детей — более четырех дней в неделю.

Относительно пищевых привычек родители сообщили, что их дети не так много потребляют овощей (31,1 процента), свежих фруктов (18,2 процента) и рыбы (2,4 процента). Большинство сообщили о потреблении молочных продуктов (молоко, йогурт, сыр) менее трех дней в неделю.

Сладости (шоколад, печенье, торты, пончики или пироги) употреблялись не реже одного раза в неделю.

Нередко в общеобразовательных организациях есть столовые и кафетерии, где можно приобрести вредную для здоровья продукцию (газировку, мороженое и другие сладости).

Свежие овощи и фрукты на прилавках пришкольных магазинчиков, скорее, редкость. Да и спрос среди детей на них практически отсутствует.

Обратите внимание, на что бегут тратить карманные деньги на перемене школьники — батончики, соленые чипсы и даже лапшу быстрого приготовления, которую они грызут просто всухомятку.

Согласно исследованию COSI, менее 70 процентов детей завтракали каждый день. В Нарынской области самый низкий показатель — 44,3 процента.

Одной из причин недоедания является бедность. Даже если родители понимают, что питание должно быть сбалансированным и витаминизированным, у них элементарно нет денег на продукты первой необходимости, не говоря о фруктах и рыбе.

«А есть дети, у которых нет аппетита. В таких случаях уже нужна консультация медицинского работника», — подчеркнули в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации (РЦУЗиМК).

Велосипед, телевизор, танцы

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Согласно анализу, большинство детей идут в школу пешком или ездят на велосипеде (71,6 процента), за исключением города Бишкек, где почти 41 процент участников исследования сообщили, что добираются на уроки на транспорте.

Об участии в спортивных секциях или танцевальных кружках сообщили всего 14,4 процента. Наибольшая доля таких детей наблюдалась в городах. В селах выбор кружков весьма скромный. При этом многие младшеклассники активно играли на улице в течение 1-3 часов в день.

Почти столько же времени 67,3 процента детей проводит в малоподвижном режиме за просмотром телевизора или используя гаджеты. В выходные дни такое времяпровождение увеличивается до двух и более часов. Большой физической активности не требует и выполнение домашних заданий или чтение книги. Большинство ребят тратили на это 1-2 часа в день.

Как ожирение влияет на здоровье

По словам замдиректора РЦУЗиМК Нуржамал Шейшеевой, избыточный вес у детей влечет многочисленные серьезные последствия для их здоровья в будущем, повышая риск развития ряда неинфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, сахарного диабета, нарушения опорно-двигательной системы).

В школах детей с повышенным весом или ожирением нередко дразнят одноклассники. Психологически им тяжело справиться с переживаниями, отсюда возможны нарушения и нервной системы. Лишний вес увеличивает нагрузку на сердце, влияет на печень, систему кровообращения. Страдающие ожирением дети также испытывают одышку, подвержены повышенному риску переломов, склонны к гипертонии.

Детское ожирение повышает вероятность ожирения, преждевременной смерти и инвалидности во взрослом возрасте.

Как будут менять ситуацию

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Нуржамал Шейшеева отметила, что подробная оценка проблемы поможет глубже понять ситуацию и разработать конкретные меры на национальном уровне. Это сигнал для того, чтобы усилить профилактику неинфекционных заболеваний, проводить информационную работу по правильному питанию и влиянию образа жизни среди детей и родителей, по улучшению качества питания беременных и детей до двух лет.

Одним из ключевых факторов профилактики ожирения и избыточного веса является исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни ребенка и надлежащий прикорм.

Школы тоже играют важную роль в борьбе с двойным бременем неполноценного питания: они обеспечивают школьников здоровым питанием, ведут просветительскую работу по вопросам здорового питания и физической активности, а также поддерживают связь с местными сообществами в целом.

Исследование показало: в школах, где реализуется программа по оптимизации питания для учеников, распространенность избыточной массы тела и ожирения у детей была несколько ниже, чем в школах вне проекта.

На уроках физкультуры детей приобщают к спорту. Но часть учащихся имеют освобождения от занятий по различным причинам. «Мы планируем разработать специальную программу, чтобы такие дети не оставались в стороне, не сидели просто так, а по возможности делали какие-то облегченные упражнения», — сказала в беседе с 24.kg Нуржамал Шейшеева.

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«Нужно оптимизировать нормативные правовые акты с целью продвижения здорового питания среди населения. Мы предлагали поправки в закон о рекламе, направленные на ограничение рекламы пищевых продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров детям до 18 лет по телевидению, радио, в зданиях организаций здравоохранения и образования, в спортивных залах, на стадионах и прилегающих к ним местах в радиусе 100 метров. Предложения прошли два чтения, а на стадии третьего вопрос застопорился», — добавила она.

Правительства стран играют ключевую роль в формировании среды, поощряющей здоровое питание и физическую активность.

Нужны лишь воля и желание заботиться о своем населении. Есть ли они у кабмина КР?

Следующий раунд исследования COSI, в котором Кыргызстан также планирует принять участие, пройдет в 2023 году.