Алмазбека Атамбаева перевели в Наццентр кардиологии и терапии

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева перевели в Национальный центр кардиологии и терапии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила экс-депутат парламента Ирина Карамушкина.

По ее словам, Алмазбека Атамбаева привели с ротой конвоиров как особо опасного преступника.

«Он вышел в палату весь седой и постаревший, но не сломленный. Не дождетесь», — написала Ирина Карамушкина, считая, что политик всех держит в страхе.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.