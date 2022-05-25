Бургер съесть и на карусель сесть, или Когда власти наведут порядок в парках

ЧП в парке имени Панфилова утром в очередной раз обратило внимание общественности на проблемы зеленых зон. Незаконная застройка, старые аттракционы, абсолютное игнорирование мер безопасности... Сегодня там сгорело летнее кафе. И это не первый пожар. 16 мая 2019 года на территории произошел аналогичный пожар — сгорели кафе и мини-зоопарк, тогда погибли экзотические животные... В 2017-м еще в одном кафе парка взорвались три газовых баллона, огонь уничтожил железные конструкции.

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По всей видимости, уроков из тех происшествий никто не вынес. Здесь продолжают работать пункты общепита и кафе на газовых баллонах, а также десятки магазинов, ларьков, комков.

Журналист 24.kg посмотрел сегодняшнее состояние зеленой зоны.

Всего в парке имени Панфилова больше 80 объектов — карусели, кафе, магазины, административное здание, уборные. Точки общепита расположены как в глубине территории, так и по ее краям. Большинство из них примыкают к аттракционам. Первое, что чувствуется при входе в парк, — это едкий запах гари, распространяемый трубами от вытяжек. Дым расстилается пеленой по всему периметру.

На каждом шагу поставили магазины, небольшие павильоны, где втридорога продают напитки, мороженое, сладости и игрушки.

Сгоревшее утром кафе «Панорама» обтянули клеенкой. Владелец расчищает последствия пожара внутри объекта. Утром на месте работали три пожарных расчета. Пламя удалось быстро локализовать и потушить. Но с завалами хозяину еще предстоит повозиться.

Часть аттракционов на территории парка давно устарела, многим требуется регулярный ремонт. Грязные и обшарпанные батуты тоже не внушают доверия, но родителей с маленькими детьми это не останавливает. Возникает также много вопросов о технике безопасности, потому что большинство объектов индустрии развлечений (их ограждения) расположены на расстоянии не больше метра друг от друга.

Похоже, что о судьбе зеленых насаждений в парке также мало заботятся. К деревьям прибиты камеры видеонаблюдения, а также рекламные баннеры, часть стволов обтянули веревками и проводами.

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Бывший директор МП «Городские парки» и глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева долгое время билась за зеленые зоны, пытаясь привести их в должный вид. По ее словам, парк — это неделимая территория и сдавать его в аренду хаотично недопустимо.

«В июле 2022 года у ОсОО «Детские развлечения» заканчивается договор аренды. Муниципалитет не должен продлевать его. Следует взять территорию в свое руководство и привести ее в порядок. Аттракционы и другие объекты должны располагаться на окраинах города. Получается, что у нас рядом с Домом правительства стоит колесо обозрения, представьте. Аттракционы все старые. Хотя в «Асанбае» точно такие же карусели демонтировали, а в парке имени Панфилова до сих пор стоят», — отмечает Калича Умуралиева.

После случая с гибелью мальчика в парке приходила комиссия из 20 человек. Постояли и ушли, потому что нет человека, который может делать технический анализ состояния всех аттракционов. Калича Умуралиева

«Нужно бить в колокола, чтобы договор аренды ОсОО с мэрией не продлевали, а ненужные объекты убрали. Зачем столько кафе? Теперь мы будем работать над тем, чтобы привести всю парковую систему в соответствие с международными стандартами», — заключила глава ОФ «Наше право».

Один из учредителей ОсОО «Детские развлечения» (компания, арендующая парк имени Панфилова) Дмитрий Петров считает, что негативное мнение о нем и его деятельности сформировано благодаря Каличе Умуралиевой.

«Если мы берем во внимание общественное мнение и опираемся на него, то я бы не сказал, что наши посетители настолько недовольны, как это преподносится. Все кафе расположены в соответствии с утвержденным проектом. Это не наша прихоть, объекты ставили не самовольно. Все разрешительные документы у нас есть. Тем более точки общепита находятся на территории с 2009-го», — рассказал он.

Хотим, чтобы договор с муниципалитетом продлили. У нас много нереализованных планов по развитию парка. Будем надеяться, что сегодняшний пожар не повлияет на решение мэрии. Дмитрий Петров

«Если слушать Каличу Умуралиеву, то нас всех надо разгонять, мы аферисты, уничтожили весь парк. У меня есть документы на все аттракционы, они проходят ежегодную проверку на техническую безопасность. Оформляются страховые полисы. Если у нас не было официальных бумаг, то нам бы просто не дали работать. Мое отношение ко всему происходящему ответственное, бардака на территории не допускаю», — заметил он.

О сегодняшнем инциденте Дмитрий Петров сказал кратко: было замыкание проводки, рассматривается вопрос о расторжении договора с владельцем точки общепита.

Расторжение отношений с одним владельцем и передача кафе другому не гарантируют, что подобных ЧП больше не случится. Никто не может с уверенностью сказать, что очередной пожар или другое происшествие не приведет к человеческим жертвам. Или только тогда власти задумаются о безопасности горожан и посетителей парка?