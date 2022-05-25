00:01
USD 89.35
EUR 95.88
RUB 0.97
Общество

Бургер съесть и на карусель сесть, или Когда власти наведут порядок в парках

ЧП в парке имени Панфилова утром в очередной раз обратило внимание общественности на проблемы зеленых зон. Незаконная застройка, старые аттракционы, абсолютное игнорирование мер безопасности... Сегодня там сгорело летнее кафе. И это не первый пожар. 16 мая 2019 года на территории произошел аналогичный пожар — сгорели кафе и мини-зоопарк, тогда погибли экзотические животные... В 2017-м еще в одном кафе парка взорвались три газовых баллона, огонь уничтожил железные конструкции.

Читайте по теме
Потерянные парки, или Как зеленые зоны превращают в груду металла

По всей видимости, уроков из тех происшествий никто не вынес. Здесь продолжают работать пункты общепита и кафе на газовых баллонах, а также десятки магазинов, ларьков, комков.

Журналист 24.kg посмотрел сегодняшнее состояние зеленой зоны.

Всего в парке имени Панфилова больше 80 объектов — карусели, кафе, магазины, административное здание, уборные. Точки общепита расположены как в глубине территории, так и по ее краям. Большинство из них примыкают к аттракционам. Первое, что чувствуется при входе в парк, — это едкий запах гари, распространяемый трубами от вытяжек. Дым расстилается пеленой по всему периметру.

На каждом шагу поставили магазины, небольшие павильоны, где втридорога продают напитки, мороженое, сладости и игрушки. 

Сгоревшее утром кафе «Панорама» обтянули клеенкой. Владелец расчищает последствия пожара внутри объекта. Утром на месте работали три пожарных расчета. Пламя удалось быстро локализовать и потушить. Но с завалами хозяину еще предстоит повозиться.

Часть аттракционов на территории парка давно устарела, многим требуется регулярный ремонт. Грязные и обшарпанные батуты тоже не внушают доверия, но родителей с маленькими детьми это не останавливает. Возникает также много вопросов о технике безопасности, потому что большинство объектов индустрии развлечений (их ограждения) расположены на расстоянии не больше метра друг от друга.

Похоже, что о судьбе зеленых насаждений в парке также мало заботятся. К деревьям прибиты камеры видеонаблюдения, а также рекламные баннеры, часть стволов обтянули веревками и проводами.

Бывший директор МП «Городские парки» и глава ОФ «Наше право» Калича Умуралиева долгое время билась за зеленые зоны, пытаясь привести их в должный вид. По ее словам, парк — это неделимая территория и сдавать его в аренду хаотично недопустимо.

Читайте по теме
Парк имени Панфилова предложили очистить от аттракционов и кафе

«В июле 2022 года у ОсОО «Детские развлечения» заканчивается договор аренды. Муниципалитет не должен продлевать его. Следует взять территорию в свое руководство и привести ее в порядок. Аттракционы и другие объекты должны располагаться на окраинах города. Получается, что у нас рядом с Домом правительства стоит колесо обозрения, представьте. Аттракционы все старые. Хотя в «Асанбае» точно такие же карусели демонтировали, а в парке имени Панфилова до сих пор стоят», — отмечает Калича Умуралиева.

После случая с гибелью мальчика в парке приходила комиссия из 20 человек. Постояли и ушли, потому что нет человека, который может делать технический анализ состояния всех аттракционов.

Калича Умуралиева

«Нужно бить в колокола, чтобы договор аренды ОсОО с мэрией не продлевали, а ненужные объекты убрали. Зачем столько кафе? Теперь мы будем работать над тем, чтобы привести всю парковую систему в соответствие с международными стандартами», — заключила глава ОФ «Наше право».

Один из учредителей ОсОО «Детские развлечения» (компания, арендующая парк имени Панфилова) Дмитрий Петров считает, что негативное мнение о нем и его деятельности сформировано благодаря Каличе Умуралиевой.

«Если мы берем во внимание общественное мнение и опираемся на него, то я бы не сказал, что наши посетители настолько недовольны, как это преподносится. Все кафе расположены в соответствии с утвержденным проектом. Это не наша прихоть, объекты ставили не самовольно. Все разрешительные документы у нас есть. Тем более точки общепита находятся на территории с 2009-го», — рассказал он.

Хотим, чтобы договор с муниципалитетом продлили. У нас много нереализованных планов по развитию парка. Будем надеяться, что сегодняшний пожар не повлияет на решение мэрии.

Дмитрий Петров

«Если слушать Каличу Умуралиеву, то нас всех надо разгонять, мы аферисты, уничтожили весь парк. У меня есть документы на все аттракционы, они проходят ежегодную проверку на техническую безопасность. Оформляются страховые полисы. Если у нас не было официальных бумаг, то нам бы просто не дали работать. Мое отношение ко всему происходящему ответственное, бардака на территории не допускаю», — заметил он.

О сегодняшнем инциденте Дмитрий Петров сказал кратко: было замыкание проводки, рассматривается вопрос о расторжении договора с владельцем точки общепита.

Расторжение отношений с одним владельцем и передача кафе другому не гарантируют, что подобных ЧП больше не случится. Никто не может с уверенностью сказать, что очередной пожар или другое происшествие не приведет к человеческим жертвам. Или только тогда власти задумаются о безопасности горожан и посетителей парка?
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/234674/
просмотров: 6367
Версия для печати
Материалы по теме
За сутки в Кыргызстане произошло пять пожаров
В ночном клубе Стамбула произошел пожар. Погибли 29 человек
На рынке «Халмион» в Кадамджае сгорел контейнер
За сутки в Кыргызстане произошло 15 пожаров
В Кыргызстане за сутки ликвидировали 16 пожаров
За сутки в Кыргызстане зарегистрировали 12 пожаров
В Таласе сгорело около 30 гектаров леса
Пожар возле Ошского рынка. Сгорел торговый центр
Возле Ошского рынка в Бишкеке горит здание
В Кыргызстане за сутки произошло 11 пожаров
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;отдать своего ребенка в&nbsp;пять лет в&nbsp;школу? Опрос Готовы ли вы отдать своего ребенка в пять лет в школу? Опрос
&laquo;Турецкие авиалинии&raquo; вводят новые правила для пассажиров. Какие «Турецкие авиалинии» вводят новые правила для пассажиров. Какие
Бизнес
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
&laquo;РСК Банк&raquo; получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН «РСК Банк» получил сертификат программы SDG Ambition Глобального договора ООН
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
3 апреля, среда
23:45
В Android 15 появится функция сокрытия геопозиции смартфона от оператора В Android 15 появится функция сокрытия геопозиции смарт...
23:15
В Оше расширяют и реконструируют улицу
22:57
Из незаконного оборота изъято 20 тысяч пачек сигарет
22:22
Садыр Жапаров поручил передать объекты теплоснабжения местным органам власти
22:00
Чудаки парковки. Водители не видят разметку велодорожки на улице Токтогула