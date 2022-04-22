Горожанин жалуется на обслуживание в ЦОНах. Комментарий ГП «Инфоком»

В госпредприятии «Инфоком» прокомментировали 24.kg жалобу горожанина про обслуживание в ЦОНах.

Ранее Давран Осмонкулов написал в Facebook о том, что в центрах обслуживания населения бардак — чтобы встать в электронную очередь, нужно простоять в другой очереди из 25 человек. Он предложил вернуть паспортные столы.

В ГП «Инфоком» сказали, что ЦОНы были открыты для улучшения качества услуг по регистрации и документированию населения, автоматизации процессов, предоставлению услуг по принципу «единого окна», исключению бумажной волокиты и коррупционных проявлений.

Внедрение автоматизированных систем по линии регистрации и документирования населения позволило упростить процессы. Кроме того, это позволяет внедрять системы в дипломатические представительства Кыргызстана в других странах, где соотечественники могут оформить и получить документы, не приезжая на родину и без лишних расходов.

Основная проблема очереди в крупных ЦОНах — обращение граждан со всех регионов республики, так как с 2017 года можно получить услугу в любом из них, вне зависимости от места прописки. Количество заявок в межрегиональных отделениях в разы меньше: по Московскому району — 46 заявок, в Иссык-Атинском районе — 71, в это же время в ЦОНе по проспекту Жибек Жолу оформляется 319 заявок, а по бульвару Молодой Гвардии — 436.