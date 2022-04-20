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Общество

Митинг у посольства России в Бишкеке. Обвинения с Динары Ошурахуновой сняли

Бишкекский городской суд отменил решение Первомайского районного в отношении правозащитника Динары Ошурахуновой. Об этом она написала в Twitter.

«Решение в отношении меня о том, что 17 марта я вышла на акцию и не подчинилась незаконным требованиям милиции, отменили за отсутствием правонарушения. Теперь мы подадим иск к милиционерам за незаконное задержание», — отметила она.

Ранее судья Первомайского райсуда Таалайбек Турсунбеков оштрафовал Динару Ошурахунову на 3 тысячи сомов.

Напомним, у посольства России в Кыргызстане 17 марта проходила акция протеста. К дипмиссии вышли Азиза Абдирасулова и Ондуруш Токтонасыров. Позже присоединились еще несколько человек, в том числе правозащитница Динара Ошурахунова.

Милиция сначала не препятствовала акции, но позже сотрудники правоохранительных органов попросили пикетчиков уйти. Однако протестующие потребовали предоставить официальное предостережение. Правоохранители задержали участников митинга и доставили в УВД Первомайского района.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231375/
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