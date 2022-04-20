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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 505,8 миллиона, умерли более 6,2 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 903 тысячи 337 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 505 миллионов 893 тысячи 847 человек. Больше всего зараженных в США (80 миллионов 732 тысячи 919), Индии (43 миллиона 45 тысяч 527), Бразилии (30 миллионов 275 тысяч 272), Франции (28 миллионов 10 тысяч 387), Великобритании (22 миллиона 33 тысячи 383), России (17 миллионов 829 тысяч 9), Турции (15 миллионов 3 тысячи 696), Аргентине (9 миллионов 60 тысяч 923), Иране (7 миллионов 210 тысяч 788), Колумбии (6 миллионов 89 тысяч 998), Испании (11 миллионов 627 тысяч 487), Италии (15 миллионов 758 тысяч 2) и Германии (23 миллиона 658 тысяч 211).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 202 тысяч 920. За сутки показатель вырос на 3 тысячи 171 человека. В том числе в США всего скончались 989 тысяч 328 человек, Бразилии — 662 тысячи 396, Индии — 521 тысяча 966, Мексике — 323 тысячи 949, России — 366 тысяч 436, Великобритании — 172 тысячи 498 и Италии — 161 тысяча 893.

В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 982 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 394 тысячи 243, Узбекистане — 238 тысяч 321, Таджикистане — 17 тысяч 786.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231364/
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