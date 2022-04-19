Легкие выплюнем. Депутат напомнил об экологическом указе Садыра Жапарова

В связи со строительством здания администрации президента на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль» депутат Дастан Бекешев напомнил об экологическом указе президента. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«Напомню об экологическом указе президента, который сейчас отдает 16 гектаров. Бишкекчанам станет еще хуже с этой застройкой. Может, хотят, чтобы все легкие выплюнули?» — написал нардеп.

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Отметим, речь идет об указе главы государства «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики». Садыр Жапаров подписал его 19 марта 2021 года. В документе кроме прочего указано о необходимости «пересмотреть нормы и требования к проектированию, расположению и строительству высотных зданий для обеспечения циркуляции воздушного пространства населенных пунктов с учетом перспектив развития городов и многолетних режимов ветров (роза ветров)».

15 апреля Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового здания администрации президента в Бишкеке на месте гостиницы «Иссык-Куль». По его словам, на строительство не будет потрачено ни копейки бюджетных средств. Строительная компания в обмен на 16 гектаров земли построит резиденцию главы государства. Стало известно, что участок выделили в южной части столицы, напротив парка «Ынтымак-2», генподрядчик — стройкомпания TS Group.

Напомним, в апреле 2021 года стало известно, что гостиницу вывели из реестра памятников истории и культуры местного значения, находящихся на территории столицы. В конце декабря сообщалось, что ее начали сносить. В управделами главы государства уточнили, что на этом месте появится здание государственного значения. Союз архитекторов Кыргызстана раскритиковал идею о сносе объекта. Активисты выходили на митинг против сноса здания.