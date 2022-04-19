02:16
USD 89.43
EUR 97.09
RUB 0.97
Общество

Легкие выплюнем. Депутат напомнил об экологическом указе Садыра Жапарова

В связи со строительством здания администрации президента на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль» депутат Дастан Бекешев напомнил об экологическом указе президента. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

«Напомню об экологическом указе президента, который сейчас отдает 16 гектаров. Бишкекчанам станет еще хуже с этой застройкой. Может, хотят, чтобы все легкие выплюнули?» — написал нардеп.

Читайте по теме
Экологической безопасностью озаботился президент Садыр Жапаров и подписал указ

Отметим, речь идет об указе главы государства «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики». Садыр Жапаров подписал его 19 марта 2021 года. В документе кроме прочего указано о необходимости «пересмотреть нормы и требования к проектированию, расположению и строительству высотных зданий для обеспечения циркуляции воздушного пространства населенных пунктов с учетом перспектив развития городов и многолетних режимов ветров (роза ветров)».

15 апреля Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового здания администрации президента в Бишкеке на месте гостиницы «Иссык-Куль». По его словам, на строительство не будет потрачено ни копейки бюджетных средств. Строительная компания в обмен на 16 гектаров земли построит резиденцию главы государства. Стало известно, что участок выделили в южной части столицы, напротив парка «Ынтымак-2», генподрядчик — стройкомпания TS Group.

Напомним, в апреле 2021 года стало известно, что гостиницу вывели из реестра памятников истории и культуры местного значения, находящихся на территории столицы. В конце декабря сообщалось, что ее начали сносить. В управделами главы государства уточнили, что на этом месте появится здание государственного значения. Союз архитекторов Кыргызстана раскритиковал идею о сносе объекта. Активисты выходили на митинг против сноса здания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231352/
просмотров: 45
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке откроют представительство Глобального института зеленого роста
Депутаты хотят наделить Нацбанк полномочиями снижать проценты по кредитам
Президент ратифицировал соглашение об условиях деятельности КРСУ
Адыл Сыдыгалиев стал директором Госагентства по защите персональных данных
Президент обещает, что покупка жилья станет для любого кыргызстанца возможной
Статью о скотокрадстве вернули в Уголовный кодекс. Президент подписал закон
Этническим кыргызам придали социальный статус. Президент подписал закон
Вернуть платный въезд через экопост в Балыкчи предлагает депутат
Тюркоязычные государства создадут инвестиционный фонд с капиталом $500 миллионов
Несколько населенных пунктов в четырех областях Кыргызстана стали селами
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
28 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 февраля, вторник
23:42
Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой
23:02
Розового слона сфотографировали в одном из природных парков в Африке
22:26
На правила начихать. На улице Токтогула паркуют машины на велодорожке
22:00
Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
21:39
Завершилось техническое рассмотрение заявок на обучение в вузах Венгрии