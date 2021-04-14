Гостиницу «Иссык-Куль» вывели из реестра памятников. Теперь ее могут продать

Гостиницу «Иссык-Куль» вывели из реестра памятников истории и культуры местного значения, находящихся на территории столицы. Об этом сообщают СМИ.

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По их данным, соответствующее распоряжение еще 5 марта подписал вице-мэр Азамат Сагындык уулу. В документе в качестве причины выведения объекта указано, что он утратил архитектурно-художественную ценность. Справку об этом предоставили в Министерстве культуры и туризма на основании архитектурно-градостроительного анализа, подготовленного Научно-исследовательским проектным институтом «Кыргызреставрация».

Отметим, что о намерении властей вывести объект из реестра стало известно на последней сессии Бишкекского городского кенеша. Тогда депутаты приняли проект постановления, что мэрия Бишкека является уполномоченным органом по обеспечению выявления, учета, охраны, реставрации, а также утверждению списков объектов историко-культурного наследия местного значения.

В мэрии Бишкека пока никак не комментируют подписание документа, а Азамат Сагындык уулу недоступен для комментариев.