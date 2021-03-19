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Власть

Экологической безопасностью озаботился президент Садыр Жапаров и подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал указ «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики».

Согласно документу, правительству рекомендовано:

  • для снижения негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения пересмотреть нормативно-методологическую базу по контролю за стационарными и передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с международными нормами и требованиями;
  • создать условия для увеличения транспортных средств с использованием электроэнергии и газа;
  • принять меры по стимулированию отказа от эксплуатации транспортных средств старше 20 лет;
  • пересмотреть нормы и требования к проектированию, расположению и строительству высотных зданий для обеспечения циркуляции воздушного пространства населенных пунктов с учетом перспектив развития городов и многолетних режимов ветров (роза ветров);
  • увеличить нормы озеленения и обеспечить устойчивый динамичный рост площади зеленых насаждений в населенных пунктах, включая создание и расширение вокруг них зеленых поясов.

Для повышения эффективности управления отходами:

  • принять меры по широкой реализации принципа «отходы в доходы»;
  • обеспечить полное и комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот отходов производств;
  • стимулировать создание предприятий по переработке, утилизации отходов, внедрение малоотходных и безотходных технологий;
  • повсеместно внедрять систему раздельного сбора твердых бытовых отходов, обеспечить развитие рынка вторичных ресурсов.

Для сокращения неблагоприятного воздействия сточных вод на окружающую среду и обеспечения защиты ледников:

  • обеспечить контроль за очистными сооружениями в населенных пунктах республики и на территории туристических объектов и зон отдыха, включая акваторию озера Иссык-Куль;
  • расширить нормативную базу для придания некоторым ледникам статуса особо охраняемых природных территорий;
  • для восстановления естественных экосистем и обеспечения сохранения уникального биологического разнообразия:
  • уделить особое внимание сохранению естественных экосистем и лесов, принять меры по поддержанию их надлежащего экологического состояния;
  • усилить охрану лесов от пожаров, болезней и вредителей;
  • обеспечить лесоразведение на малопродуктивных землях;
  • усилить работу по обеспечению воспроизводства и учету живых организмов и растений, нормированию охоты, увеличению площади особо охраняемых природных территорий.

Для обеспечения химической и радиационной безопасности:

  • принять меры по исключению практики захоронения на мусорных свалках токсичных отходов и материалов, обеспечить строительство полигонов для их размещения;
  • обезвредить урановые хвостохранилища в Каджи-Сае, Мин-Куше, Майли-Суу, селе Шекафтар, на территории Кара-Балтинского горнорудного комбината и устаревшие пестициды на крупных могильниках в селе Сузак;

Для повышения плодородия земель:

  • усилить меры по защите почв от эрозии, своевременной мелиорации и рекультивации земель;
  • прекратить практику отводов высокопродуктивных земель на несельскохозяйственные нужды;

Для финансирования природоохранных объектов, как сказано в указе, активизировать деятельность Фонда развития природы по привлечению дополнительных финансовых ресурсов и обеспечению эффективного использования средств.

Для повышения эффективности деятельности природоохранной системы и международного сотрудничества в области охраны окружающей среды:

  • принять меры по обеспечению целостного государственного управления в экологической сфере, усилению уполномоченного органа по экологии консолидацией в нем функций регулирования и контроля;
  • разработать механизм проведения регулярных проверок работы очистных установок и сооружений, состояния технологической дисциплины на производствах в части соблюдения экологических требований с целью снижения угрозы возникновения техногенных аварий и катастроф;
  • усилить работу по пересмотру стандартов для окружающей среды с учетом новых знаний и возможных последствий развития экономики, введению международных экологических стандартов и экологических зон;
  • ускорить создание современных информационных систем и баз данных в экологической сфере;
  • разработать онлайн-платформу для размещения выявленных общественностью фактов экологических нарушений по всей стране для оперативного реагирования уполномоченных органов;
  • провести анализ эффективности реализуемых проектов, направленных на рациональное использование природных ресурсов и решение экологических проблем, для разработки комплексной стратегии взаимодействия с ключевыми партнерами по развитию для привлечения внешнего финансирования с учетом интересов Кыргызской Республики;
  • усилить межведомственную координацию с определением государственного органа, ответственного за надведомственный контроль и осуществление единой согласованной государственной политики по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости;
  • в шестимесячный срок разработать и внести на рассмотрение проект Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики;
  • в срок до 1 июня 2021 года оценить на национальном уровне вклад Кыргызской Республики в сокращение выбросов парниковых газов и адаптацию к последствиям изменения климата, способствующий достижению цели Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015-го;
  • в шестимесячный срок разработать и утвердить для каждой области и городов республиканского значения планы по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости.

Указ вступает в силу со дня подписания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/187143/
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