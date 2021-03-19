Экологической безопасностью озаботился президент Садыр Жапаров и подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал указ «О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики».
Согласно документу, правительству рекомендовано:
- для снижения негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения пересмотреть нормативно-методологическую базу по контролю за стационарными и передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с международными нормами и требованиями;
- создать условия для увеличения транспортных средств с использованием электроэнергии и газа;
- принять меры по стимулированию отказа от эксплуатации транспортных средств старше 20 лет;
- пересмотреть нормы и требования к проектированию, расположению и строительству высотных зданий для обеспечения циркуляции воздушного пространства населенных пунктов с учетом перспектив развития городов и многолетних режимов ветров (роза ветров);
- увеличить нормы озеленения и обеспечить устойчивый динамичный рост площади зеленых насаждений в населенных пунктах, включая создание и расширение вокруг них зеленых поясов.
Для повышения эффективности управления отходами:
- принять меры по широкой реализации принципа «отходы в доходы»;
- обеспечить полное и комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот отходов производств;
- стимулировать создание предприятий по переработке, утилизации отходов, внедрение малоотходных и безотходных технологий;
- повсеместно внедрять систему раздельного сбора твердых бытовых отходов, обеспечить развитие рынка вторичных ресурсов.
Для сокращения неблагоприятного воздействия сточных вод на окружающую среду и обеспечения защиты ледников:
- обеспечить контроль за очистными сооружениями в населенных пунктах республики и на территории туристических объектов и зон отдыха, включая акваторию озера Иссык-Куль;
- расширить нормативную базу для придания некоторым ледникам статуса особо охраняемых природных территорий;
- для восстановления естественных экосистем и обеспечения сохранения уникального биологического разнообразия:
- уделить особое внимание сохранению естественных экосистем и лесов, принять меры по поддержанию их надлежащего экологического состояния;
- усилить охрану лесов от пожаров, болезней и вредителей;
- обеспечить лесоразведение на малопродуктивных землях;
- усилить работу по обеспечению воспроизводства и учету живых организмов и растений, нормированию охоты, увеличению площади особо охраняемых природных территорий.
Для обеспечения химической и радиационной безопасности:
- принять меры по исключению практики захоронения на мусорных свалках токсичных отходов и материалов, обеспечить строительство полигонов для их размещения;
- обезвредить урановые хвостохранилища в Каджи-Сае, Мин-Куше, Майли-Суу, селе Шекафтар, на территории Кара-Балтинского горнорудного комбината и устаревшие пестициды на крупных могильниках в селе Сузак;
Для повышения плодородия земель:
- усилить меры по защите почв от эрозии, своевременной мелиорации и рекультивации земель;
- прекратить практику отводов высокопродуктивных земель на несельскохозяйственные нужды;
Для финансирования природоохранных объектов, как сказано в указе, активизировать деятельность Фонда развития природы по привлечению дополнительных финансовых ресурсов и обеспечению эффективного использования средств.
Для повышения эффективности деятельности природоохранной системы и международного сотрудничества в области охраны окружающей среды:
- принять меры по обеспечению целостного государственного управления в экологической сфере, усилению уполномоченного органа по экологии консолидацией в нем функций регулирования и контроля;
- разработать механизм проведения регулярных проверок работы очистных установок и сооружений, состояния технологической дисциплины на производствах в части соблюдения экологических требований с целью снижения угрозы возникновения техногенных аварий и катастроф;
- усилить работу по пересмотру стандартов для окружающей среды с учетом новых знаний и возможных последствий развития экономики, введению международных экологических стандартов и экологических зон;
- ускорить создание современных информационных систем и баз данных в экологической сфере;
- разработать онлайн-платформу для размещения выявленных общественностью фактов экологических нарушений по всей стране для оперативного реагирования уполномоченных органов;
- провести анализ эффективности реализуемых проектов, направленных на рациональное использование природных ресурсов и решение экологических проблем, для разработки комплексной стратегии взаимодействия с ключевыми партнерами по развитию для привлечения внешнего финансирования с учетом интересов Кыргызской Республики;
- усилить межведомственную координацию с определением государственного органа, ответственного за надведомственный контроль и осуществление единой согласованной государственной политики по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости;
- в шестимесячный срок разработать и внести на рассмотрение проект Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики;
- в срок до 1 июня 2021 года оценить на национальном уровне вклад Кыргызской Республики в сокращение выбросов парниковых газов и адаптацию к последствиям изменения климата, способствующий достижению цели Парижского соглашения, принятого 12 декабря 2015-го;
- в шестимесячный срок разработать и утвердить для каждой области и городов республиканского значения планы по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости.
Указ вступает в силу со дня подписания.