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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Горожанка подала жалобу на СМИ: не понравился заголовок про погибшего в Украине

В Комиссию по жалобам на СМИ поступило заявление на Kloop, Kaktus.media и радио «Азаттык» от горожанки Умай Арыковой. Об этом сообщили в организации.

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В жалобе говорится, что «18 апреля сразу три крупных уважаемых и независимых ресурса выпустили новость с идентичными заголовками, которые искажают информацию, вводят в заблуждение читателей, а также нарушают статью 9 Этического кодекса журналиста».

«Указывая место рождения и этническую принадлежность погибшего российского солдата, журналисты искажают информацию, ради кликабельности материала в кыргызстанском сегменте соцсетей. Это сознательная манипуляция вводит в заблуждение читателя, который может посчитать, что это наш гражданин погиб, участвуя в войне в Украине. Это, в свою очередь, может вызвать взаимную ксенофобию как у кыргызстанских граждан, которые могут посчитать, что нашего гражданина убили в Украине, так и у украинских читателей, что наши солдаты участвуют в войне на стороне России», — считает Умай Арыкова.

Комиссия рассмотрит жалобу на ближайшем заседании.

Ранее сообщалось, что в боевых действиях в Украине погиб еще один уроженец Кыргызстана.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции. По последним данным ООН, Украину покинули более 4,5 миллиона граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/231336/
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