ООН: С 24 февраля Украину покинули больше 4,5 миллиона человек

С 24 февраля Украину покинули больше 4,5 миллиона человек. Об этом сообщили в управлении верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

«За первые пять недель больше 4 миллионов беженцев из Украины пересекли границу с соседними странами, и многие другие были вынуждены переехать внутри страны. Они нуждаются в защите и поддержке», — говорится в публикации.

По данным на 9 апреля, наибольшее количество беженцев — примерно 2,6 миллиона человек — пересекли границу с Польшей. В Румынию направились 686 тысяч жителей Украины, в Венгрию — 419 тысяч. Беженцы также уехали в Молдову (410 тысяч), Россию (404 тысячи) и Словакию (314 тысяч).

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие страны ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.