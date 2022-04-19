В боевых действиях в Украине погиб еще один уроженец Кыргызстана. Информацию о гибели Исламжона Камилова предоставил аппарат атташе по вопросам обороны при посольстве России.

Уточняется, что Исламжон Камилов был гражданином РФ, воином-контрактником Вооруженных сил.

Диппредставительство выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в ходе спецоперации погибли еще два уроженца Кыргызстана — Рустам Зарифуллин и Эгемберди Дорбоев.

Ситуация в Украине остается сложной. Боевые действия продолжаются. Специальную военную операцию Россия объявила 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции. По последним данным ООН, Украину покинули более 4,5 миллиона граждан.