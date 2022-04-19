Властям должно быть стыдно. Наталья Никитенко о строительстве дворца президента

Экс-депутат Наталья Никитенко считает, что власти поразил строительный зуд не ко времени, и он прогрессирует. Об этом она написала в Facebook.

Бывший нардеп недоумевает: неужели самая главная проблема, которая не давала развиваться стране, это старый дворец? «Вот в чем проблема бедности, коррупции, непрофессионализма. Как у почтальона из одного мультфильма: «Я чего такой злой был, это потому что у меня велосипеда не было!». Для этого мы планируем отдать Ботанический сад мэрии (практически прямо в руки строительным магнатам), уничтожить оставшиеся зеленые уголки, и даже построить новый дворец, а нам взамен отдадут 16 гектаров «золотой» земли в столице. С одной стороны, мы строим новое помпезное здание для президента. С другой — объявленная очень плохо продуманная пенсионная реформа говорит, что денег в стране нет, раз мы забираем последнее у стариков, военных и матерей. Власть призывает население жить скромнее, затянуть пояса, приказывает экономить бумагу, вводит запрет на вывоз наличных долларов, просим у различных доноров кредиты на все», — отметила Наталья Никитенко.

Считать власть явно не умеет — дворец будет стоить 10 процентов от стоимости этих самых гектаров. Вообще надо отметить, что наша власть в течение последних нескольких недель шлет нам абсолютно разноплановые сигналы. Наталья Никитенко

Она добавила, что раз нынешние власти борются с излишними тратами, то о строительстве какого дворца может идти речь?

Ответственная власть понимает, что стыдно должно быть за дороги, разваливающиеся школы, убитые больницы. За нищих врачей и учителей. Наталья Никитенко

Президент заложил капсулу под строительство нового здания своей администрации. Строить его будут инвесторы взамен на земельный участок площадью 16 гектаров. Вопросами строительства занимается созданная Государственная дирекция по строительству, реконструкции социально-экономических и административных объектов при Управлении делами президента.

Отметим, ранее депутат Дастан Бекешев написал в соцсетях, что власти держат в секрете, какая компания будет строить административное здание на месте снесенной гостиницы.

Напомним, в апреле 2021 года стало известно, что гостиницу вывели из реестра памятников истории и культуры местного значения, находящихся на территории столицы. В конце декабря сообщалось, что ее начали сносить. В управделами главы государства уточнили, что на этом месте появится здание государственного значения. Союз архитекторов Кыргызстана раскритиковал идею о сносе объекта. Активисты выходили на митинг против сноса здания.