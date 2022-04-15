Министр образования встретился с ректорами медицинских вузов. Что поручил

Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев провел совещание с ректорами высших учебных заведений, реализующих медицинские специальности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, участники обсудили вопросы повышения качества высшего медицинского образования в Кыргызстане.

По итогам обсуждения министр поручил ректорам вузов до 15 июня:

принять меры по решению спорных вопросов по форме № 6, выдаваемой Министерством здравоохранения;

обеспечить прохождение международной программной аккредитации сроком от трех до пяти лет;

обеспечить выполнение требований по учебной нагрузке преподавателей, которая не должна превышать 1,75 ставки;

предоставить сведения об учебной нагрузке профессорско-преподавательского состава в управление высшего и среднего профессионального образования МОиН;

решить вопрос обеспеченности вуза клинической базой (многопрофильной клиникой);

принять меры по установлению размера оплаты обучения иностранных студентов из дальнего зарубежья в размере не менее $3 тысяч в год;

обеспечить библиотеки новой учебной литературой на английском языке;

обеспечить обязательное владение профессорско-преподавательского состава английским языком.

В случае невыполнения медицинскими вузами вышеуказанных протокольных поручений они будут лишены возможности принимать абитуриентов на следующий учебный год.

В ведомстве добавили, что в настоящее время в КР функционирует 23 вуза, реализующих медицинские и фармацевтические специальности, их них 6 государственных и 17 частных.

Напомним, в 2020-м стало известно, что Пакистан включил все медицинские вузы Кыргызстана в черный список и не рекомендует своим гражданам поступать в них.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ Просто бизнес. Когда медицинских вузов много, а качественного образования нет

Причиной стало то, что 90 процентов пакистанцев — выпускников вузов КР не могут сдать обязательный экзамен в Пакистанском медицинском совете и их дипломы на родине не признают. Позднее стало известно, что четыре вуза переведены пакистанской стороной в зеленый список (список А), еще четыре должны пройти аккредитацию, сейчас им выдана временная, сроком на год.

Глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что намерен закрыть 17 частных медицинских учебных заведений. Список уже составили. В феврале по поручению министра создана комиссия для проверки клинических баз медвузов страны — она показала, что только у восьми из негосударственных вузов есть условия для прохождения студентами практики.

Однако в Антикоррупционном деловом совете отметили, что, согласно законодательству КР, лицензию можно отозвать только через суд. И сделать это может Министерство образования, а не здравоохранения.