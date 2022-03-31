В Кыргызстане из 17 частных медвузов только у восьми есть условия для практики

В Кыргызстане из 17 частных вузов только у восьми есть условия для прохождения студентами практики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Уточняется, что принято решение отозвать форму-6 установленного образца у следующих вузов:

Ошский международный медицинский университет;

Кыргызский медико-стоматологический институт;

«Роэль Метрополитен университет»;

Международный медицинский институт «Авиценна»;

«АВС» Академия;

Бишкекский международный медицинский институт;

Международный университет медицины и науки.

Отмечается, что подготовлено уведомление в адрес Министерства образования и науки для принятия решения по вышеуказанным семи вузам и двум вузам, которые ранее не получали форму-6. Это университет «Адам» при Бишкекской финансово-экономической академии и Международный университет науки и бизнеса.