В Кыргызстане из 17 частных медвузов только у восьми есть условия для практики

В Кыргызстане из 17 частных вузов только у восьми есть условия для прохождения студентами практики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Уточняется, что принято решение отозвать форму-6 установленного образца у следующих вузов:
- Ошский международный медицинский университет;
- Кыргызский медико-стоматологический институт;
- «Роэль Метрополитен университет»;
- Международный медицинский институт «Авиценна»;
- «АВС» Академия;
- Бишкекский международный медицинский институт;
- Международный университет медицины и науки.
Отмечается, что подготовлено уведомление в адрес Министерства образования и науки для принятия решения по вышеуказанным семи вузам и двум вузам, которые ранее не получали форму-6. Это университет «Адам» при Бишкекской финансово-экономической академии и Международный университет науки и бизнеса.