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Общество

Пробки в Бишкеке. УПСМ назвало причины утренних и вечерних заторов

В управлении Патрульной службы милиции столицы назвали главные причины пробок в столице.

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В ведомстве 24.kg рассказали, что проспект Чингиза Айтматова и улица Байтика Баатыра являются основными дорогами в Бишкеке, по которым утром все горожане едут в северную сторону.

В это время на участках сотрудники УПСМ пытаются разгрузить поток автомобилей.

«Вечером после рабочего дня все едут в южную сторону по тем же улицам, поэтому образуются заторы. Городская дорожная инфраструктура не соответствует количеству автомобилей. Несмотря на это, патрульные предпринимают все возможные меры по разгрузке улиц. Призываем жителей Бишкека относится к этому с пониманием», — заключили в УПСМ.

Отметим, что каждый вечер Бишкек стоит в пробках. Заторы на дорогах стали нормой и для автомобилистов, и для пешеходов. Чтобы проехать через центр в час пик, нужен минимум час. А если не повезет, можно 30 минут простоять на одном перекрестке. Особенно, если пытаешься повернуть на центральную улицу, например на проспект Манаса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230952/
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