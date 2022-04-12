Дело Айсулуу Кудайбердиевой. Защита просит допросить следователя ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении сторонницы Равшана Джеенбекова Айсулуу Кудайбердиевой.

Сегодня на процессе зачитали обвинительный акт.

Комментируя его 24.kg, Айсулуу Кудайбердиева сказала, что в целом он является лживым. «Есть правда в том, что я пересекала границу с Таджикистаном. Но в акте написано, что это было четыре раза, это неправда. Даже не знаю, для чего это все им нужно, много надуманного. Мы попросили суд вызвать на заседание тех, кто давал показания против меня, а также следователя ГКНБ. Хотим узнать их цели. Понимаю, что все это просто давление на меня, активистов и свободу слова», — отметила она.

Следующий судебный процесс состоится 15 апреля.

Ранее стало известно, что Айсулуу Кудайбердиеву обвиняют в незаконном пересечении кыргызско-таджикской госграницы в 2019 году.

Напомним, сторонницу Равшана Джеенбекова в первый раз допросили в ГКНБ 29 сентября 2021-го. В ее доме провели обыск. Она дала подписку о неразглашении следственных действий. Затем Айсулуу Кудайбердиеву снова пригласили в ГКНБ 1 октября. В 2022 году она также побывала на допросе.