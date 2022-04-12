01:56
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.96
Общество

Дело Айсулуу Кудайбердиевой. Защита просит допросить следователя ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении сторонницы Равшана Джеенбекова Айсулуу Кудайбердиевой.

Сегодня на процессе зачитали обвинительный акт.

Комментируя его 24.kg, Айсулуу Кудайбердиева сказала, что в целом он является лживым. «Есть правда в том, что я пересекала границу с Таджикистаном. Но в акте написано, что это было четыре раза, это неправда. Даже не знаю, для чего это все им нужно, много надуманного. Мы попросили суд вызвать на заседание тех, кто давал показания против меня, а также следователя ГКНБ. Хотим узнать их цели. Понимаю, что все это просто давление на меня, активистов и свободу слова», — отметила она.

Следующий судебный процесс состоится 15 апреля.

Ранее стало известно, что Айсулуу Кудайбердиеву обвиняют в незаконном пересечении кыргызско-таджикской госграницы в 2019 году.

Напомним, сторонницу Равшана Джеенбекова в первый раз допросили в ГКНБ 29 сентября 2021-го. В ее доме провели обыск. Она дала подписку о неразглашении следственных действий. Затем Айсулуу Кудайбердиеву снова пригласили в ГКНБ 1 октября. В 2022 году она также побывала на допросе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230475/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
Истязание Асель Ногойбаевой. Заседание суда проходит в закрытом режиме
Кемпир-абадское дело. Адвокат обвиняемых прокомментировал слова Садыра Жапарова
Российскую активистку вывезли из Кыргызстана и осудили на два года колонии
Снова задержан активист Адилет Балтабай
Акция против изменения флага. Афтандила Жоробекова задержал ГКНБ
В Тюпе мужчина убил сельчанина. Он признан невменяемым и отправлен на лечение
Суд отпустил чеченского активиста Мансура Мовлаева. Его депортируют на родину
Редактора «Стоп Беспредел» Кайрата Кенжебаева допросили в МВД
Главного редактора NazarNews увезли на допрос в ГКНБ
Российского активиста Льва Скорякина нашли в московском СИЗО
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. На&nbsp;ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Что может повысить качество образования в&nbsp;школах? Опрос Что может повысить качество образования в школах? Опрос
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
21 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 февраля, вторник
23:46
Корпорацию Samsung назвали главным производителем телевизоров в мире
23:13
Дорожный фонд начнет пополняться акцизом на сжиженный газ для автомобилей
22:48
Обещал устроить на работу в «Кумтор». На Иссык-Куле задержан мошенник
22:22
В парке «Ынтымак-2» парни ломают аттракционы на детской площадке
22:00
Что делать, если попал в России в черный список из-за болезни