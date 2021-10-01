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Общество

Активистку Айсулуу Кудайбердиеву вызвали в ГКНБ, но допрашивать не стали

Сторонницу Равшана Джеенбекова Айсулуу Кудайбердиеву вызывали на допрос в ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бакыт Автандил.

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По его словам, следователь хотел, чтобы Айсулуу Кудайбердиева показала содержимое своего телефона.

«Мы не позволим копаться в личном телефоне, но есть опасения, что сотрудники ГКНБ уже это сделали сами. Айсулуу Кудайбердиеву вызывали на допрос к 9.30. Около 40 минут прождали у здания ГКНБ, но со следователем так и не удалось связаться, поэтому мы уехали. Уведомления о подозрении моей подзащитной не вручали, по какому делу ее вызывают на допрос, тоже не говорят. При этом ее уже допросили в качестве свидетеля и почему-то провели обыск в ее доме. В чем конкретно подозревают Айсулуу Кудайбердиеву, непонятно», — сказал Бакыт Автандил.

Напомним, сторонницу Равшана Джеенбекова Айсулуу Кудайбердиеву в первый раз допросили в ГКНБ 29 сентября. В ее доме провели обыск. Активистка дала подписку о неразглашении следственных действий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208951/
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