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Общество

Международные организации критикуют закрытие школ для девочек в Афганистане

Закрытие школ для девочек старше шестого класса в Афганистане продолжает вызывать реакцию со стороны различных стран и международных организаций. Помощник Миссии ООН в Афганистане (UNAMA) назвал запрет на доступ девочек к образованию «шокирующим» и заявил, что Афганистан — единственная страна, где девочкам отказывают в доступе к образованию.

ЕС, Human Rights Watch, а также миссия Ирландии в ООН также выразили обеспокоенность недавним решением Исламского Эмирата запретить девочкам 7-12-х классов посещать школу.

«Но этого недостаточно. Женщины должны быть равноправными партнерами в формировании новой афганской реальности. «Талибан» должен отменить свое решение лишить девочек образования», — заявил Жозеп Боррелл Фонтеллес, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Специальный представитель США по делам афганских женщин Рина Амири заявила, что возобновление работы школ для девочек-подростков в Афганистане может привести к трениям среди руководства «Талибана».

Турецкому телеканалу TRT Амири сказала, что среди талибов есть те, кто выступает за свободу для людей, в частности за свободу труда и образования для женщин и за возобновление работы школ для девочек. Она добавила, что эта группа талибов верит в важность возобновления работы школ для их политического выживания и интересов в Афганистане. В то же время есть другая группа талибов, которая рассматривает Афганистан в соответствии со своим строгим пониманием ислама, которое находится в оппозиции к другим исламским странам, сказала Амири.

Специальный представитель предупредила, что Афганистан может привести к дезинтеграции, если талибы продолжат упорствовать в своей жесткой позиции в отношении школ для девочек и если они не примут волю афганского народа.

По имеющимся данным, ученицы старше шестого класса не посещали свои занятия более 200 дней. Human Rights Watch призвала Организацию исламского сотрудничества (ОИС) призвать Исламский Эмират вновь открыть школы для девочек старше шестого класса.

«За последние две недели было получено несколько важных ответов на оскорбительное решение талибов сохранить запрет на среднее образование для девочек. Важно было увидеть заявление организации Исламского сотрудничества, которая представляет 53 страны, полезно увидеть, что специальные представители по Афганистану из трех разных стран встретились, чтобы обсудить кризис», — сказала Хизер Барр, помощник директора отдела по правам женщин в Human Rights Watch.

«Афганским девочкам уже 200 дней отказывают в праве на образование. Этому нет оправдания», — говорится в Twitter миссии Ирландии при ООН. «Мы призываем талибов отстаивать право всех детей на образование. На карту поставлено будущее Афганистана».

Афганские активисты по защите прав женщин отмечают, что закрытие школ разочаровало учениц. «Прошло 200 дней с тех пор, как образование стало разочарованием для девочек и женщин в Афганистане», — сказала Фарах Мустафави, активистка по защите прав женщин.

Ученицы выразили разочарование по поводу закрытия школ и сказали, что они считают минуты до возобновления работы школ.

«Мы будем продолжать борьбу. Мы — девушки, родившиеся в последние 20 лет, и мы не сдадимся», — сказала Нида, студентка.

Министерство образования Афганистана ранее заявило, что направило план о судьбе школ для девочек в офис премьер-министра.

Напомним, 15 августа 2021 года движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организовали эвакуацию своих граждан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230339/
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