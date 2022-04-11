Хотите, чтобы ваши дети учились в школе 12 лет? Опрос

Министр образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев заявил о переходе на 12-летнее обучение в школах.

По его словам, за парты теперь дети будут садиться с шести лет, а не с семи, как раньше. При этом нулевой класс упразднят. «Тогда ребенок не потеряет год. Мы будем соответствовать мировым стандартам», — уверен чиновник.

Его заявление вызвало широкий общественный резонанс. По словам родителей, детей и сегодня принимают в школы с шести лет. Те, кто посещал детский сад, идет сразу в первый класс, минуя подготовительный уровень. Многие не видят смысла учиться в школе 12 лет, учитывая нехватку педагогов и отсутствие нормальной материально-технической базы.

24.kg решило поинтересоваться мнением своих читателей.