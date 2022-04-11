Хотите, чтобы ваши дети учились в школе 12 лет? Опрос

Министр образования и науки КР Алмазбек Бейшеналиев заявил о переходе на 12-летнее обучение в школах.
По его словам, за парты теперь дети будут садиться с шести лет, а не с семи, как раньше. При этом нулевой класс упразднят. «Тогда ребенок не потеряет год. Мы будем соответствовать мировым стандартам», — уверен чиновник.
Его заявление вызвало широкий общественный резонанс. По словам родителей, детей и сегодня принимают в школы с шести лет. Те, кто посещал детский сад, идет сразу в первый класс, минуя подготовительный уровень. Многие не видят смысла учиться в школе 12 лет, учитывая нехватку педагогов и отсутствие нормальной материально-технической базы.
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Да. Ученье – свет — 6% — 301 голос
Нет! — 65% — 3098 голосов
Пусть сначала нормальные условия для учебы создадут — 27% — 1293 голоса
Мне все равно — 0% — 47 голосов