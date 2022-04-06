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Общество

На границе опять скопление машин. Казахстан замедлил пропуск грузовиков

В пункте пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном вновь наблюдается скопление автотранспорта. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в очереди для прохождения пограничного контроля находятся примерно 200 грузовых автомашин. В пункте пропуска «Чон-Капка» в очереди стоят 80 машин, «Чалдыбар» — примерно 60 авто, «Кен-Булун» — 65 порожних машин.

Фиксируется замедленный пропуск грузового автотранспорта казахстанской стороной, из-за чего наблюдается скопление грузовых авто.

ПС ГКНБ напоминает, что порожние грузовые автотранспортные средства, а также грузовые машины с пустыми/порожними контейнерами могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска «Кен-Булун».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229966/
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