На границе опять скопление машин. Казахстан замедлил пропуск грузовиков

В пункте пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном вновь наблюдается скопление автотранспорта. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, в очереди для прохождения пограничного контроля находятся примерно 200 грузовых автомашин. В пункте пропуска «Чон-Капка» в очереди стоят 80 машин, «Чалдыбар» — примерно 60 авто, «Кен-Булун» — 65 порожних машин.

Фиксируется замедленный пропуск грузового автотранспорта казахстанской стороной, из-за чего наблюдается скопление грузовых авто.

ПС ГКНБ напоминает, что порожние грузовые автотранспортные средства, а также грузовые машины с пустыми/порожними контейнерами могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска «Кен-Булун».