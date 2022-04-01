Увеличился грузопоток. В пункте пропуска «Ак-Тилек» скопились автомобили

В пункте пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном наблюдается скопление автотранспорта. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, на 12.00 1 апреля в очереди на прохождение пограничного контроля находится примерно 50 грузовых автомашин. Это связано с увеличением грузопотока.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахском участке госграницы скопления людей и автомобилей не зафиксировано.

Ведомство напоминает, что порожние грузовые автотранспортные средства, а также грузовые машины с пустыми/порожними контейнерами могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска «Кен-Булун». Обстановка на госгранице стабильная.