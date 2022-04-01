21:48
USD 87.64
EUR 96.07
RUB 0.97
Общество

Увеличился грузопоток. В пункте пропуска «Ак-Тилек» скопились автомобили

В пункте пропуска «Ак-Тилек» на границе с Казахстаном наблюдается скопление автотранспорта. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, на 12.00 1 апреля в очереди на прохождение пограничного контроля находится примерно 50 грузовых автомашин. Это связано с увеличением грузопотока.

В других пунктах пропуска на кыргызско-казахском участке госграницы скопления людей и автомобилей не зафиксировано.

Ведомство напоминает, что порожние грузовые автотранспортные средства, а также грузовые машины с пустыми/порожними контейнерами могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска «Кен-Булун». Обстановка на госгранице стабильная.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229391/
просмотров: 3110
Версия для печати
Материалы по теме
На кыргызско-казахской границе очередь из фур. Вышла из строя система на КПП
Скопление большегрузов на кыргызско-китайской границе продолжается — депутат
У КПП «Торугарт-автодорожный» тоже скопление грузовиков: увеличение автопотока
Пропуск граждан и транспорта на КПП «Ак-Жол — автодорожный» возобновлен
Пропуск через КПП «Ак-Жол — автодорожный» временно ограничат
На КПП «Иркештам-автодорожный» скопление грузовиков: комментарий Погранслужбы
На казахско-кыргызской границе задержали девять граждан Пакистана
Россия на границе с Казахстаном и Китаем установит систему распознавания лиц
На выезде из Казахстана в Кыргызстан пробка: комментарий Минфина РК
На выезде из Казахстана в Кыргызстан пробка из большегрузов
Популярные новости
Заплатите за&nbsp;свет. Завтра автоматические счетчики отключатся Заплатите за свет. Завтра автоматические счетчики отключатся
Ветераны Вооруженных сил требуют отставки Акылбека Жапарова и&nbsp;других чиновников Ветераны Вооруженных сил требуют отставки Акылбека Жапарова и других чиновников
Как не&nbsp;утонуть, когда купаешься. Советы инструктора по&nbsp;плаванию Как не утонуть, когда купаешься. Советы инструктора по плаванию
Взяли кредит и&nbsp;остались на&nbsp;улице. Президента и&nbsp;главу ГКНБ просят помочь Взяли кредит и остались на улице. Президента и главу ГКНБ просят помочь
Бизнес
Власти Индии впервые за&nbsp;34&nbsp;года разрешили шествие по&nbsp;случаю дня Ашура в&nbsp;Кашмире Власти Индии впервые за 34 года разрешили шествие по случаю дня Ашура в Кашмире
В&nbsp;пансионате &laquo;Акун Иссык-Куль&raquo; рассказали, на&nbsp;какой воде работает аквапарк В пансионате «Акун Иссык-Куль» рассказали, на какой воде работает аквапарк
Индия сделала большой скачок в&nbsp;достижении самообеспеченности в&nbsp;оборонном секторе Индия сделала большой скачок в достижении самообеспеченности в оборонном секторе
Глава МИД Индии: Председательство в&nbsp;G20 активизировало внешнюю политику страны Глава МИД Индии: Председательство в G20 активизировало внешнюю политику страны
30 июля, воскресенье
21:02
В Боомском ущелье произошел потоп. Правоохранители расчистили дорогу В Боомском ущелье произошел потоп. Правоохранители расч...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 июля: без осадков
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и концерты
18:30
31 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Чудаки парковки. На улице Байтика Баатыра продолжают заезжать на велодорожку