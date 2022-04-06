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Общество

Советы чиновников об организации поминок носят рекомендательный характер

В мэрии Каракола прокомментировали информацию о решении разрешить во время похорон забивать не больше одного барана.

Ранее сообщалось, что в муниципалитете 5 апреля прошло совещание с главами МТУ, активами и имамами во главе с вице-мэром Гульназ Орозовой. Комиссия решила, что проводить поминки 40 дней и годовщину (аш) нужно в один день. При этом разрешается забить одну голову крупного рогатого скота. После похорон и до 40 дней расточительство не приветствуется так же, как и затраты на организацию стола.

Однако сегодня в мэрии Каракола 24.kg сказали, что решение, принятое на совещании, не имеет юридической силы. «Информируем наших горожан о том, что любые затратные действия при поминальных обрядах и торжествах наносят ущерб семейному бюджету, негативно отражаются на уровне жизни населения. Решения носят рекомендательный характер», — пояснили чиновники.

Напомним, что Садыр Жапаров запретил забивать скот на похоронах. Согласно новому законопроекту, семейные торжества, обряды и поминальные мероприятия проводятся с приглашением от 100 до 200 человек. Свадебные торжества проводятся в течение дня с банкетом от 200 до 300 человек. А в свадебном кортеже молодоженов не должно быть больше трех легковых автомашин. Той должен проходить в выходные дни с 8.00 до 23.00, в рабочие дни — с 18.00 до 22.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229912/
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