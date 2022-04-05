В Караколе во время похорон разрешили забивать не больше одного барана. Об этом 24.kg сообщили в мэрии города.

По ее данным, в муниципалитете состоялось совещание с главами МТУ, активами и имамами во главе с вице-мэром Гульназ Орозовой.

Комиссия также решила, что проводить 40 дней и годовщину (аш) нужно вместе. При этом разрешается забить одну голову крупного рогатого скота. После похорон и до 40 дней расточительство не приветствуется, также как и затраты на салаты, фрукты и сухофрукты.

Ранее Садыр Жапаров запретил забивать скот на похоронах. Согласно новому законопроекту, семейные торжества, обряды и поминальные мероприятия проводятся с приглашением от 100 до 200 человек. Свадебные торжества проводятся в течение дня с банкетом от 200 до 300 человек. А в свадебном кортеже молодоженов не должно быть больше трех легковых автомашин. Той должен проходить в выходные дни с 8.00 до 23.00, в рабочие дни — с 18.00 до 22.00.