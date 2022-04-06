Минсельхоз потратит на кластерные объединения 9 миллиардов сомов

Заместитель министра сельского хозяйства Азамат Мукашев на пресс-конференции рассказал, что такое кластерные объединения и куда потратит Минсельхоз 9 миллиардов сомов, выделенные кабмином.

Отметим, ранее кабинет министров утвердил проект «Кредитование агропромышленного комплекса».

Целью проекта, по словам замминистра, является обеспечение продовольственной безопасности, поддержка хозяйствующих субъектов аграрного сектора путем льготного кредитования и предоставления лизинга, посредством развития агропромышленных кластеров.

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Проектом предусматривается кредитование участников кластеров молока, мяса (крупного и мелкого рогатого скота, птицы, рыбы), сахара, куриного яйца, овощей, фруктов, картофеля, растительного масла, зерновых культур.

Сейчас уже созданы национальные кластерные объединения по указанным продуктам.

«Механизм кластерного объединения для Кыргызстана новый, хотя для всего мира это давно успешная история. Кластерные объединения появились 1994-96 годы в Европе, в 2010-е в России и Казахстане и сейчас по этому механизму успешно работает Узбекистан», — сказал Азамат Мукашев.

Он отметил, что кластер образуются на добровольной основе участниками объединений вокруг ключевых агрегаторов в лице предприятий пищевой промышленности. Участниками кластеров также являются фермеры, поставщики сырья и материалов, торгово-логистические центры, торговые сети и другие.

Для продвижения кластерного развития разработана концепция с планом мероприятий, положение о Совете кластерного развития.

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В рамках проекта «Кредитование агропромышленного комплекса» выделено 10 миллиардов сомов.

Из них для девяти кластеров выделяется 9 миллиардов сомов, примерно 1 миллиард сомов на каждый кластер, из них 55 процентов для фермерских хозяйств, семеноводческих, племенных хозяйств и питомников плодово-ягодных культур, сельских кооперативов, индивидуальных предпринимателей и физических лиц каждого кластера и 45 процентов для агрегаторов кластерных объединений.

1 миллиард сомов выделяется для лизинга сельскохозяйственной техники, промышленного оборудования и высокопродуктивных и племенных животных.

Отметим, в марте утвержден проект «Кредитование агропромышленного комплекса». Для реализации проекта Министерству финансов поручено выделить «Айыл Банку» 5,5 миллиарда сомов и «РСК Банку» 4,5 миллиарда сомов. За счет этих средств фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам будут предоставлены кредиты.