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Экономика

Госбанкам выделят 10 миллиардов сомов на кредитование сельского хозяйства

Утвержден проект «Кредитование агропромышленного комплекса». Соответствующее решение принял кабинет министров.

Это сделано для стимулирования мероприятий по мобилизации ресурсов финансовой системы, оказания поддержки аграрному сектору, повышения эффективности реализации указа президента о мерах по развитию агропромышленного комплекса, агропромышленных кластеров путем обеспечения льготными кредитными средствами.

Для реализации проекта Министерству финансов поручено выделить «Айыл Банку» 5,5 миллиарда сомов и «РСК Банку» 4,5 миллиарда сомов. За счет этих средств фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам будут предоставлены кредиты:

  • до 300 тысяч сомов со сроком возврата до 36 месяцев на беззалоговой основе;
  • до 500 тысяч сомов со сроком возврата до 36 месяцев под обеспечение залога.

Фермерские хозяйства с годовым оборотом более 1 миллиона сомов могут взять кредиты до 5 миллионов сомов со сроком возврата до 36 месяцев под обеспечение согласно внутренним нормативно-правовым актам банков-участников. Кредитная ставка составит 6 процентов годовых.

«Для агрегаторов кластера (предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и торгово-логистических центров), семеноводческих, племенных хозяйств и питомников плодово-ягодных культур, а также вновь образованных предприятий пищевой промышленности будут выданы кредиты до 150 миллионов сомов для всех кластеров со сроком возврата до 60 месяцев. Эти средства можно будет потратить на приобретение основных средств и на оборотные средства под обеспечение залога. При лизинге кредит выдается сроком до 60 месяцев с условием первоначального взноса не менее 10 процентов на лизинг сельскохозяйственной техники и не менее 30 процентов на лизинг сельскохозяйственного оборудования», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/228492/
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