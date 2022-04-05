Верховный суд оставил в силе ограничения на митинги у российского посольства

Верховный суд Кыргызстана оставил в силе ограничения на проведение мирных собраний на Старой и центральной площадях Бишкека, а также у здания российского посольства в Бишкеке. Об этом сообщила правозащитник Динара Ошурахунова.

В ВС 24.kg подтвердили, что, действительно, ходатайство гражданских активистов о введении временных ограничений до 11 апреля (продлено до 11 июля) судейская коллегия рассмотрела. Сами обратившиеся считают мораторий незаконным и антиконституционным.

Ранее в ГУВД уточнили — ограничения распространяются не только на митинги в поддержку Украины, но и собрания за Россию.

Напомним, что 26 марта в сквере имени Максима Горького прошла акция в поддержку Украины. 22 марта там же состоялся митинг-концерт в поддержку действий России.

Ситуация в связи с событиями вокруг Украины остается сложной. Боевые действия в этой стране продолжаются. Специальную военную операцию Россия начала 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения продолжает расти. Многие государства ввели и продолжают вводить против РФ жесткие санкции.