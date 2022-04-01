Суды Бишкека запретили проводить митинги в поддержку Украины или России

В Бишкеке запретили проводить митинги в поддержку Украины или России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, Первомайским, Ленинским, Свердловским и Октябрьским районными судами признано законным решение муниципальных администраций районов мэрии о введении временного запрета на проведение всех видов мирных собраний, митингов и акций по вопросу российско-украинского вооруженного конфликта за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади «Ала-Тоо» с 1 апреля до 1 июля 2022 года.

ГУВД Бишкека призывает всех граждан и гостей столицы не нарушать решения судебных органов, а также иных норм законодательства.

Отметим, что завтра, 2 апреля 2022 года, в сквере имени Максима Горького планируется акция в поддержку Украины.