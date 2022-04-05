В департаменте туризма обещают решить проблему с реестром туркомпаний

Департамент туризма обещает решить проблему с реестром туркомпаний в ближайшие дни. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызской ассоциации туроператоров (КАТО).

«Сегодня прошла встреча президента КАТО Сергея Глуховерова с директором департамента туризма Саматом Шатмановым. Достигнута договоренность, что КАТО в течение трех дней подготовит информацию обо всех членах ассоциации для их включения в реестр. Департамент окажет содействие и проследит за быстрым прохождением процедуры. Компании, не входящие в КАТО, могут подать информацию для включения в реестр самостоятельно», — проинформировали редакцию.

Фото Кыргызской ассоциации туроператоров. Президент КАТО Сергей Глуховеров и директор Департамента туризма Самат Шатманов

Отмечается, что департамент также проведет работу с уполномоченными органами с тем, чтобы электронные визы выдавались туристам в соответствии с правилами — не позднее пяти дней после обращения.

Напомним, ранее стало известно о том, что туркомпании Кыргызстана по вине чиновников начали терять клиентов из Индии, Пакистана и Шри-Ланки. По новым правилам приглашать туристов из этих стран могут только фирмы, входящие в реестр департамента туризма. В КАТО сообщили, что совершенно случайно узнали о нововведении. Их никто не информировал. Вызвал вопросы у членов ассоциации и список фирм, попавших в реестр.