Туркомпании Кыргызстана теряют клиентов из Индии, Пакистана и Шри-Ланки

Туркомпании Кыргызстана по вине чиновников теряют клиентов из Индии, Пакистана и Шри-Ланки. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызской ассоциации туроператоров.

«Всегда любая туркомпания могла подавать приглашение для туристов. Но недавно ввели правила, что подавать приглашения для туристов из Индии, Пакистана и Шри-Ланки могут только фирмы, входящие в реестр департамента туризма после прохождения специальной проверки. При этом туркомпании не были уведомлены об изменениях. Фирмы, которые с огромным трудом рекламировали страну во время пандемии, начали получать первые заявки и подавать на визы, но этим туристам стали приходить ответы, что туркомпании не находятся в реестре и приглашение им дать не могут», — проинформировали редакцию.

Члены КАТО, по их словам, обратились в департамент туризма, чтобы получить на руки списки фирм, включенных в реестр. Результат их удивил.

«Оказалось, что 80 процентов компаний в реестре — это фирмы, о которых мы никогда не слышали. Да, может быть, они полноценные компании, которые не афишируют себя, но, чтобы их не знали основные туркомпании страны, это очень странно. При этом даже есть ИП, то есть частные лица, которые находятся в реестре, а мы, туркомпании с огромным стажем работы, не можем приглашать своих гостей», — говорят в КАТО.

В ассоциации призвали чиновников разобраться в вопросе и не портить туристический сезон 2022 года. В КАТО также пожаловались на задержки сроков при выдаче виз туристам.