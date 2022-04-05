В Кыргызстане будут производить хирургические перчатки

Подписано соглашение о создании кыргызско-узбекского производства медицинских изделий. Об этом сообщили в Торгово-промышленной палате.

По ее данным, сотрудничать в этом направлении будут Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Минздраве Узбекистана и ООО «Аю Фарм» (входит в состав «АЮ Холдинг», Кыргызстан).

Документ предполагает развитие инвестиционного сотрудничества в сфере фармацевтической отрасли. Одним из первых шагов реализации станет совместный запуск производства хирургических латексных перчаток в Кыргызстане. В будущем компании намерены открыть также производство лекарств.