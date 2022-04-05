04:24
USD 89.43
EUR 96.31
RUB 0.98
Общество

Снос гаражей. Что осталось от кооператива № 20 в Бишкеке

Гаражный кооператив № 20, располагавшийся в 11-м микрорайоне Бишкека, практически полностью демонтирован. Житель столицы Эрлан Мусакун опубликовал в TikTok видео, снятое им на месте бывших гаражей.

«Вот что осталось от кооператива № 20. Такая беда... Все, что осталось», — комментирует автор снятые им кадры.

Напомним, ранее в редакцию обратились участники гаражного кооператива. По их словам, о решении суда пятилетней давности, по которому они лишились имущества, люди узнали совершенно случайно — из расклеенных незадолго до сноса уведомлений мэрии. Бишкекчане считают, что их права были нарушены. Всего в кооперативе насчитывалось больше 500 гаражей.

Читайте по теме
Снос гаражей. Юрист рекомендует собственникам не сдаваться и отстаивать права

По информации муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием, в 2017 году решением межрайонного суда права на пользование земельным участком в 11-м микрорайоне были отменены. В муниципалитете утверждают, что руководство кооператива было в курсе решения суда. Там позже сказали, что на этом месте планируется построить многоярусную автопарковку.

28 марта рабочие муниципальных служб приступили к демонтажу гаражей. Владельцы пытались препятствовать работам и позже обратились к президенту Садыру Жапарову с открытым обращением. Их также поддержали депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и Исхак Масалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229749/
просмотров: 82
Версия для печати
Материалы по теме
Дома на месте бывших гаражей построит компания родственников экс-мэра Бишкека
Нужно ли ввести оплату за парковку возле своего дома? Опрос
В Бишкеке на улице Абдрахманова сносят гаражи. Там построят дорогу
В Бишкеке члены еще одного гаражного кооператива получили уведомление о сносе
На месте сносимых гаражных кооперативов в Бишкеке будут строить соцобъекты
В мэрии Бишкека рассказали о причинах сноса парковки в микрорайоне «Аламедин-1»
Мэрия Бишкека продолжает сносить гаражи и парковки. На этот раз в «Аламедине-1»
Конфликт вокруг гаражей. Бишкекчане требуют объяснений от столичного чиновника
В Бишкеке 16 гаражных кооперативов будут выплачивать 20 миллионов сомов в год
В Бишкеке демонтировали гаражный кооператив № 12. На его месте начали стройку
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Тест по&nbsp;кыргызскому языку при поступлении в&nbsp;вузы в&nbsp;2024 году будет обязательным Тест по кыргызскому языку при поступлении в вузы в 2024 году будет обязательным
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
14 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 февраля, вторник
23:45
Компания Xiaomi выпустит флагманский смартфон из титана
23:12
Узбекистан и Кыргызстан в 2024 году откроют новый пограничный пост
22:37
Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля
22:00
Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
21:43
Минобразования утвердило перечень специальностей и направлений, где не нужно ОРТ