Снос гаражей. Что осталось от кооператива № 20 в Бишкеке

Гаражный кооператив № 20, располагавшийся в 11-м микрорайоне Бишкека, практически полностью демонтирован. Житель столицы Эрлан Мусакун опубликовал в TikTok видео, снятое им на месте бывших гаражей.

«Вот что осталось от кооператива № 20. Такая беда... Все, что осталось», — комментирует автор снятые им кадры.

Напомним, ранее в редакцию обратились участники гаражного кооператива. По их словам, о решении суда пятилетней давности, по которому они лишились имущества, люди узнали совершенно случайно — из расклеенных незадолго до сноса уведомлений мэрии. Бишкекчане считают, что их права были нарушены. Всего в кооперативе насчитывалось больше 500 гаражей.

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По информации муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием, в 2017 году решением межрайонного суда права на пользование земельным участком в 11-м микрорайоне были отменены. В муниципалитете утверждают, что руководство кооператива было в курсе решения суда. Там позже сказали, что на этом месте планируется построить многоярусную автопарковку.

28 марта рабочие муниципальных служб приступили к демонтажу гаражей. Владельцы пытались препятствовать работам и позже обратились к президенту Садыру Жапарову с открытым обращением. Их также поддержали депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и Исхак Масалиев.