Снос гаражей. Дастан Бекешев и Исхак Масалиев обратились к генпрокурору

Дастан Бекешев и Исхак Масалиев обратились к генеральному прокурору Кыргызстана по факту сноса гаражного кооператива № 20 в 11-м микрорайоне Бишкека. Депутаты считают происходящее правовым беспределом. Об этом Бекешев сообщил в своем Telegram-канале.

«Изучив представленные документы, считаем, что действия по принудительному сносу гаражей, инициированные муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкека, противоречат требованиям действующего законодательства и подлежат немедленному приостановлению», — отмечают в обращении депутаты.

Напомним, ранее в редакцию обратились участники гаражного кооператива. По их словам, о решении суда пятилетней давности, по которому они лишились гаражей, люди узнали совершенно случайно — из расклеенных незадолго до сноса уведомлений мэрии. Бишкекчане считают, что их права были нарушены. Всего в кооперативе насчитывается больше 500 гаражей.

По информации муниципальной инспекции по контролю за благоустройством и землепользованием, в 2017 году решением межрайонного суда права на пользование земельным участком в 11-м микрорайоне были отменены. В мэрии утверждают, что руководство кооператива было в курсе решения суда.

28 марта рабочие муниципальных служб приступили к демонтажу гаражей. Владельцы пытались препятствовать работам и позже обратились к Садыру Жапарову с открытым обращением.

В муниципалитете сказали, что на месте гаражного кооператива № 20 планируется построить многоярусную автопарковку.