Российская компания S7 Airlines с апреля возобновляет рейсы в Кыргызстан

Российская авиакомпания S7 Airlines с апреля возобновляет рейсы в Кыргызстан. Об этом сообщается на сайте в системе бронирования перевозчика.

Один из крупнейших российских авиаперевозчиков объявил о возобновлении регулярных рейсов в КР.

Они будут выполняться на ежедневной основе по маршрутам Москва — Ош — Москва, Новосибирск — Ош — Новосибирск, Новосибирск — Бишкек — Новосибирск.

Отмечается, что перелеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800. На сегодня у авиакомпании 19 единиц воздушных судов данного типа.

Ранее другая российская авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила, что расширяет полетную программу в Кыргызстан на лето 2022 года.