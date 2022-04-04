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Общество

«Уральские авиалинии» запустят пять новых рейсов из России в Кыргызстан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет полетную программу в Кыргызстан на лето 2022 года. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

По данным российской авиакомпании, к полетам готовят пять новых рейсов.

«С началом летней навигации открываем новые направления и увеличиваем количество рейсов в два самых крупных города Кыргызстана: Бишкек и Ош, а также на курорты озера Иссык-Куль. Новые рейсы: Владикавказ — Ош — Владикавказ по пятницам; Красноярск — Бишкек — Красноярск по средам; Самара — Бишкек — Самара по четвергам; Сочи — Бишкек — Сочи по субботам; Иркутск — Бишкек — Иркутск по понедельникам, обратно по воскресеньям», — говорится в сообщении.

«Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229531/
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