«Уральские авиалинии» запустят пять новых рейсов из России в Кыргызстан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» расширяет полетную программу в Кыргызстан на лето 2022 года. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

По данным российской авиакомпании, к полетам готовят пять новых рейсов.

«С началом летней навигации открываем новые направления и увеличиваем количество рейсов в два самых крупных города Кыргызстана: Бишкек и Ош, а также на курорты озера Иссык-Куль. Новые рейсы: Владикавказ — Ош — Владикавказ по пятницам; Красноярск — Бишкек — Красноярск по средам; Самара — Бишкек — Самара по четвергам; Сочи — Бишкек — Сочи по субботам; Иркутск — Бишкек — Иркутск по понедельникам, обратно по воскресеньям», — говорится в сообщении.

«Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.