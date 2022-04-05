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Общество

Евразийский форум будет проводить компания экс-руководителя секретариата ВИК

Заключен договор на оказание услуг по организации и проведению Евразийского экономического форума в мае 2022 года в Бишкеке. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Организацией форума займется ОсОО «Я кочевник». Подрядчик берет на себя решение всех организационных, технических, логистических и иных вопросов, связанных с проведением Евразийского экономического форума 26-27 мая.

Первый заместитель председателя кабинета министров Арзыбек Кожошев отметил, что предстоящий форум — важное событие. Оно является составной частью года председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза. Одной из главных целей Евразийского экономического форума являются построение алгоритмов, направленных на укрепление деловых контактов между представителями бизнеса стран — участниц Евразийского экономического союза, а также с третьими государствами, расширение экспортного потенциала и привлечение инноваций в экономику.

По данным Министерства юстиции, учредителем и руководителем компании значится Нурсултан Аденов. Фирма зарегистрирована в 2013 году и прошла перерегистрацию 18 марта 2022-го. Основной вид деятельности ОсОО — бронирование и прочая деятельность в области туризма. С начала года компания уплатила 757 сомов налогов. Нурсултан Аденов известен тем, что в 2018-м был руководителем секретариата третьих Всемирных игр кочевников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229670/
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