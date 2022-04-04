Ботанический сад за год заработал 500 тысяч сомов

В 2021 году НИИ «Ботанический сад имени Энвера Гареева» заработал 500 тысяч сомов. Об этом на заседании комитета ЖК по социальным вопросам сообщила исполняющая обязанности директора Гулайым Донбаева.

Отметим, депутаты обсуждают проект постановления ЖК КР «О мерах по сохранению и развитию Научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» НАН КР.

Гулайым Донбаева сообщила, что всего в Ботсаду числится 64 сотрудника. В 2021 году научному-исследовательскому учреждению выделили 20 миллионов 255 тысяч сомов.

«Сумма включает в себя 10 миллионов сомов, которые были выделены на ремонт ирригационной системы. Из указанной суммы 8 миллионов тратим на зарплату. Остальное уходит на коммунальные услуги. На обслуживание территории средства не выделяются», — рассказала и. о. директора.

Депутат Жаныбек Абиров поинтересовался, ведет ли Ботсад хозрасчетную деятельность.

«У нас есть спецсчет. За 2021 год сумма, поступившая на него, составила 500 тысяч сомов», — сказала Гулайым Донбаева.

«Это плохо», — сказал парламентарий и отметил, что при решении проблем Ботанического сада нужно обращать внимание на финансирование.

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«Вопрос не в том, к кому будет относиться Ботсад, а в финансировании. Если его решать в комитете по бюджету, экономической и фискальной политике и кабмин пересмотрит объем финансирования, то вы начнете работать», — сказал Жаныбек Абиров.

При этом он подчеркнул, что те сорта яблок, которые выращиваются в Ботсаду, не пользуются спросом на рынке.

«Хочу в виде информации сказать, что сейчас ни один ваш сорт яблок не входит в те сорта, которые мы сажаем и продаем. Это советские сорта, которые не пользуются спросом. Основная цель нашего постановления — это решить вопрос финансов. Если его решим, то можно увидеть результаты через год», — заключил Жаныбек Абиров.

Напомним, в феврале сотрудники Научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» НАН обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить Ботсад.