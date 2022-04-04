США запускают спутниковый телеканал в Афганистане

Через день после того, как талибы запретили вещание «Голоса Америки» (VOA) по наземному телевидению, финансируемое правительством США информационное агентство запустило круглосуточный спутниковый телеканал для Афганистана. Об этом сообщает интернет-издание США «HT».

27 марта талибы приказали афганским телестанциям, связанным с «Голосом Америки», прекратить показ программ «Голоса Америки» в рамках широкого запрета на контент, считающийся подрывающим политику талибов, включая запрет женщинам вести информационные программы вместе с мужчинами.

Осуждая этот приказ, Госдепартамент заявил следующее: «С тревогой и глубокой озабоченностью мы узнали о решении Талибана помешать доступу афганского народа к независимым, объективным, международным СМИ».

VOA сообщило, что его новый телевизионный поток, обозначенный как VOA Afghanistan, находится на спутнике Yahsat Y-1A. Он является самой популярной платформой в Афганистане, что гарантирует афганской аудитории доступ к программам VOA, несмотря на цензуру талибов.

«Афганистан сегодня является одним из самых репрессивных медиарынков в мире. Несмотря на попытки талибов покончить со свободой прессы, «Голос Америки» поддерживает свою афганскую аудиторию», — сказала исполняющая обязанности директора «Голоса Америки» Иоланда Лопес.

Новый спутниковый поток VOA Afghanistan включает в себя популярные информационные программы TV Ashna, женскую передачу Etesal, программы для зрителей, а также программы радио «Азади» Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Планируется создание дополнительных программ, включая развлекательные шоу, которые заполнят пустоту в Афганистане, где местные каналы не могут транслировать музыкальные программы.

Спутниковый канал VOA находится в разработке с августа прошлого года, до падения избранного правительства Афганистана. Канал также доступен на YouTube и на сайтах «Голоса Америки» на языках пушту и дари.

Госдепартамент назвал руководящие принципы Талибана в отношении СМИ «ограничительными и неопубликованными», напомнив новым правителям Кабула, что Вашингтон по-прежнему привержен поддержке права на свободу выражения мнений во всем мире.

Напомним, 15 августа 2021 года движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана. Дипломатические миссии, аккредитованные в стране, организовали эвакуацию своих граждан.