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Общество

28 пожаров за год. Директор Ботсада пожаловалась на поджоги

За год в Научно-исследовательском институте «Ботанический сад имени Энвера Гареева» НАН произошло 28 пожаров. Исполняющая обязанности директора Гулайым Донбаева считает это поджогом. Об этом она сообщила на заседании комитета ЖК по социальной политике.

Отметим, депутаты обсуждают проект постановления ЖК КР «О мерах по сохранению и развитию Научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» НАН. Докладчик — депутат Дастан Бекешев.

И. о. директора отметила, что за год на территории Ботсада произошло 28 пожаров.

«Пожары зафиксированы в основном после 18.00, в ночное время. Были случаи, когда под обрезанные ветки подкладывали бумагу. В прошлом году зарегистрировано 28 пожаров на территории Ботсада, в день два-три раза пожары были. Самое страшное — подожгли сосны, которым по 60-70 лет. Приезжает противопожарная служба, представители УВД Октябрьского района. МВД говорит, что территория под защитой, но это не делается на регулярной основе. Они периодически приезжают или во время какого-нибудь ЧП. МВД в письме сообщает, что Патрульная служба с 9.00 до 20.00 мониторит и ведет круглосуточный патруль. По факту такого нет», — сказала Гулайым Донбаева.

Она отметила, что руководство Ботсада уже четвертый год просит, чтобы научное учреждение включили в государственный список охраняемых объектов.

«Этот вопрос не решается. Мы считаем, что кто-то специально устраивает поджоги», — сказала и. о. директора.

При этом она отметила, что в милицию по факту пожара обратились один раз. Результаты следственных мероприятий им неизвестны.

Напомним, в феврале сотрудники Научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» НАН обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой сохранить Ботсад. Они отмечали, что в случае, если он лишится статуса научного учреждения государственного масштаба, Кыргызстан потеряет единственный в стране Ботанический сад.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229616/
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