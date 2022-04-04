COVID-19 в мире. Заразились более 491,3 миллиона, умерли более 6,1 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 3 миллиона 48 тысяч 722 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 491 миллион 395 тысяч 201 человек. Больше всего зараженных в США (80 миллионов 155 тысяч 397), Индии (43 миллиона 28 тысяч 131), Бразилии (30 миллионов 2 тысячи 785), Франции (26 миллионов 186 тысяч 606), Великобритании (21 миллион 379 тысяч 545), России (17 миллионов 636 тысяч 19), Турции (14 миллионов 894 тысячи 731), Аргентине (9 миллионов 37 тысяч 911), Иране (7 миллионов 167 тысяч 646), Колумбии (6 миллионов 85 тысяч 926), Испании (11 миллионов 551 тысяча 574), Италии (14 миллионов 845 тысяч 815) и Германии (21 миллион 665 тысяч 200).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 152 тысяч 813. За трое суток показатель вырос на 10 тысяч 8 человек. В том числе в США всего скончались 982 тысячи 565 человек, Бразилии — 660 тысяч 410, Индии — 521 тысяча 345, Мексике — 323 тысячи 212, России — 362 тысячи 304, Великобритании — 166 тысяч 168 и Италии — 159 тысяч 784.

В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 968 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 393 тысячи 857, Узбекистане — 237 тысяч 853, Таджикистане — 17 тысяч 786.