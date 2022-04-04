Задержание митингующих. Всех участников акции протеста оправдали

В отношении всех задержанных участников митинга в поддержку Украины прекратили дела. Об этом 24.kg сообщил адвокат Бакытбек Автандил уулу.

По его словам, суд прекратил административные дела в связи с отсутствием в действиях активистов состава преступления.

Отметим, что 25 человек ранее обвинили по статье 128 «Неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел» Кодекса о правонарушениях.

2 апреля в сквере имени Максима Горького задержали участников акции протеста в поддержку Украины. Примерно 20 человек доставили в УВД Первомайского района. Позже в ГУВД Бишкека назвали причину задержания митингующих.

Ранее сообщалось, что суды Бишкека запретили проводить митинги в поддержку Украины или России. Однако Садыр Жапаров сказал, что не против проведения митингов в сквере имени Максима Горького в Бишкеке.