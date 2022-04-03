Афиша Бишкека на неделю: балет, музыкальный конкурс и выставки

8 апреля. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

8 апреля. Спектакль «Саадак какты»

Пьеса Бексултана Жакиева ставит перед зрителем извечные вопросы о нравственности, чистоте и греховности души. История стара как мир — умирающему отцу предстоит непростая задача по разделению наследства среди трех сыновей. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

8 апреля. Гала-концерт звезд российского балета «Шедевры мировой классики»

Участники концерта — заслуженные артисты, лауреаты конкурсов и обладатели наивысших балетных премий, солисты балета ведущих театров России. В программе фрагменты из классических балетов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

8-14 апреля. II Республиканский конкурс молодых исполнителей «Жаңы Муун»

Музыканты со всего Кыргызстана будут бороться за приз в номинации «Деревянные духовые, медные духовые и ударные инструменты».

Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова.