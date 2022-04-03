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Общество

Афиша Бишкека на неделю: балет, музыкальный конкурс и выставки

5-8 апреля. Постоянные выставки музея

В Бишкеке открыли Исторический музей.

Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

5-8 апреля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

24 марта — 10 апреля. Выставка «Пакт Рериха. История и современность»

Международный выставочный проект направлен на популяризацию миротворческих идей Николая Рериха и посвящен международному Договору об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-10 апреля. Выставка Dastan Temir

Представлены живопись, графика.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

4-5 апреля. Спектакль «Уя» («Гнездо»)

В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.

Мастерская «705», 19.00.

8 апреля. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

8 апреля. Спектакль «Саадак какты»

Пьеса Бексултана Жакиева ставит перед зрителем извечные вопросы о нравственности, чистоте и греховности души. История стара как мир — умирающему отцу предстоит непростая задача по разделению наследства среди трех сыновей. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

8 апреля. Гала-концерт звезд российского балета «Шедевры мировой классики»

Участники концерта — заслуженные артисты, лауреаты конкурсов и обладатели наивысших балетных премий, солисты балета ведущих театров России. В программе фрагменты из классических балетов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

8-14 апреля. II Республиканский конкурс молодых исполнителей «Жаңы Муун»

Музыканты со всего Кыргызстана будут бороться за приз в номинации «Деревянные духовые, медные духовые и ударные инструменты».

Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229382/
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