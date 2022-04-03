Афиша Бишкека на неделю: балет, музыкальный конкурс и выставки

5-8 апреля. Постоянные выставки музея
В Бишкеке открыли Исторический музей.
Государственный исторический музей, 10.00-18.00.
5-8 апреля. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
24 марта — 10 апреля. Выставка «Пакт Рериха. История и современность»
Международный выставочный проект направлен на популяризацию миротворческих идей Николая Рериха и посвящен международному Договору об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
2-10 апреля. Выставка Dastan Temir
Представлены живопись, графика.
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
4-5 апреля. Спектакль «Уя» («Гнездо»)
В основу спектакля в формате вербатим положены интервью с молдо, представителем «Кырк чоро», работницей кальянного бара, дочерью, оставившей свою мать, пожилой женщиной из дома престарелых Таалайгул Арзыматовой, приютившей детей, и отцом трансгендерного человека. Из их голосов и судеб выстраивается полифония спектакля.
Мастерская «705», 19.00.
8 апреля. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»
Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
8 апреля. Спектакль «Саадак какты»
Пьеса Бексултана Жакиева ставит перед зрителем извечные вопросы о нравственности, чистоте и греховности души. История стара как мир — умирающему отцу предстоит непростая задача по разделению наследства среди трех сыновей. Подробнее
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.
8 апреля. Гала-концерт звезд российского балета «Шедевры мировой классики»
Участники концерта — заслуженные артисты, лауреаты конкурсов и обладатели наивысших балетных премий, солисты балета ведущих театров России. В программе фрагменты из классических балетов.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.
8-14 апреля. II Республиканский конкурс молодых исполнителей «Жаңы Муун»
Музыканты со всего Кыргызстана будут бороться за приз в номинации «Деревянные духовые, медные духовые и ударные инструменты».
Кыргызская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова.