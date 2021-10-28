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Общество

Бишкекский городской драматический театр откроет сезон премьерой «Саадак какты»

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева 31 октября покажет новый спектакль «Саадак какты» («Стон тетивы»). Об этом сообщили в театре.

Постановку коллектив посвящает памяти народного писателя Кыргызской Республики Бексултана Жакиева — автора произведения.

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«Перекликаясь с сочинениями классиков мировой драматургии, пьеса Бексултана Жакиева вновь ставит перед зрителем извечные вопросы о нравственности, чистоте и греховности души. Произведение, созданное в 1982 году, сегодня звучит остро и современно. Ведь столь часто в последнее время мы произносим фразу: «Мир сошел с ума!». История стара как мир — умирающему отцу предстоит непростая задача по разделению наследства среди трех сыновей», — отметили в театре.

Режиссер-постановщик спектакля — Уланмырза Карыпбаев. Сценограф и художник по костюмам Зухра Мукамбетова создала минималистичные, но очень символичные декорации.

Главные роли в спектакле исполняют молодые актеры: Жусупбек уулу Эмиль (отец), Жумабеков Гулчор (старший сын), Максат уулу Даниэль (средний сын), Абдусалам уулу Амантур (младший сын), Нарбай уулу Ыйманбай (дьявол-искуситель).

Спектакль можно будет увидеть 5-7 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211933/
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