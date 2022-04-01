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Общество

Афиша Бишкека на выходные: выставки, открытие велосезона и спектакли

2-3 апреля. Притча «Очень простая история» 

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом. 

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

2 апреля. Балет «Бахчисарайский фонтан» 

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина. 

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 апреля. Спектакль «Король крыс» 

Король крыс — это мифическое создание, представляющее собой нескольких сросшихся крыс. Согласно преданиям, встреча с ним считается предзнаменованием приближающейся беды. Постановка представляет собой череду анекдотичных историй, воспоминаний, слухов и фантазий о событиях, происходящих в одном из институтов Астаны. 

«Мастерская 705», 19.00. 

3 апреля. Спектакль «В моем мире устроено так»

Спектакль основан на художественном сплаве элементов документального жанра и игровой театральной формы. Четыре героини спектакля, подруги феминистки, повествуют об истории Рамиса, молодого человека из ультрапатриотической группировки, и девушки по имени Жаныл из Феминистского сообщества, взяв за основу историю Ромео и Джульетты. Регистрация на сайте.

«Мастерская 705», 19.00.

3 апреля. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами» 

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра. 

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

 3 апреля. Опера «Кармен»

Опера в четырех действиях с участием солистки московского театра «Геликон-Опера» Александры Ковалевич. Подробнее

Кыргызский театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

2-3 апреля. Постоянные выставки музея

В Бишкеке спустя пять лет открыли Исторический музей. Подробнее

Государственный исторический музей, 10.00-18.00.

2-3 апреля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 марта — 4 апреля. Выставка «Кылым дастаны буюккан кайран жылдыздарым»

Представлено около 50 портретов известных соотечественников кисти члена Союза художников КР Асана Турсункулова. Подробнее

Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, 10.00-17.00.

24 марта — 10 апреля. Выставка «Пакт Рериха. История и современность»

Международный выставочный проект направлен на популяризацию миротворческих идей Николая Рериха и посвящен международному Договору об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

2-10 апреля. Выставка Dastan Temir

Представлена живопись, графика

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Концерты, фестивали

23 марта — 2 апреля. Неделя франкофонии

Неделя франкофонии — это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно в середине марта во всем мире. Подробнее

2 апреля. Юмористический концерт «Тот самый КВН»

В мероприятии примут участие команды разных лиг КВН и чемпионы региональной лиги КВН «Ала-Тоо» в период с 2014 по 2017 год.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

3 апреля. Movie night

Вас ждет вечер мультфильмов Уолта Диснея.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

3 апреля. Шоу «Цирк — страна чудес»

Вас ждет увлекательное сказочное представление с обезьяной, кошками, енотом и дикобразом.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

3 апреля. Открытие велосезона

Принять участие может любой желающий. В программе велопробег, конкурсы и раздача подарков.

Старт в парке «Адинай», 9.00.

Мастер-классы, лекции

2 апреля. Мастер-класс по графике

Рисование с натуры — неотъемлемая часть художественного опыта, позволяющая лучше прочувствовать форму, линии, тон, пропорции и анатомию. Преподаватель — график и живописец Адилет Давлетов. Все материалы входят в стоимость. Регистрация по телефону 0502031515.

Улица Гражданская, 115, 19.30.

2 апреля. Занятие для улучшения работы стопы и голеностопа

Занятие проведет Алина Кадничанская. Эти упражнения работают не только с мышцами, связками и сухожилиями, но и улучшают ощущение ног во время обычной ходьбы.

Йога-дом «Атма», 10.00.

3 апреля. Мастер-класс по акриловой живописи

Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс. Регистрация по телефону 0708727721.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

Для детей

2 апреля. Спектакль «Иван да Марья»

Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

2-3 апреля. Творческие мастер-классы

В субботу пройдет мастер-класс по росписи на кружке «Единорог» (на кружке), в воскресенье — по акварели. Регистрация по телефону 0708727721.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 11.00, 12.00.

3 апреля. Спектакль «Веселая, смешная вакцина»

История о том, как Актан и его друзья победили свой страх перед прививками и уколами, а вместе с этим вернули свое здоровье и возможность вместе играть в футбол. Но не все так просто, ребятам пришлось столкнуться с серьезными противниками — Вирусом, Инфекцией и Краснухой. Подробнее

Спектакль пройдет на двух языках.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229254/
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