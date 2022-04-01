Афиша Бишкека на выходные: выставки, открытие велосезона и спектакли

2-3 апреля. Притча «Очень простая история»
Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.
2 апреля. Балет «Бахчисарайский фонтан»
Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
2 апреля. Спектакль «Король крыс»
Король крыс — это мифическое создание, представляющее собой нескольких сросшихся крыс. Согласно преданиям, встреча с ним считается предзнаменованием приближающейся беды. Постановка представляет собой череду анекдотичных историй, воспоминаний, слухов и фантазий о событиях, происходящих в одном из институтов Астаны.
«Мастерская 705», 19.00.
3 апреля. Спектакль «В моем мире устроено так»
Спектакль основан на художественном сплаве элементов документального жанра и игровой театральной формы. Четыре героини спектакля, подруги феминистки, повествуют об истории Рамиса, молодого человека из ультрапатриотической группировки, и девушки по имени Жаныл из Феминистского сообщества, взяв за основу историю Ромео и Джульетты. Регистрация на сайте.
«Мастерская 705», 19.00.
3 апреля. Литературный моноспектакль «Есть музыка над нами»
Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке, это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
3 апреля. Опера «Кармен»
Опера в четырех действиях с участием солистки московского театра «Геликон-Опера» Александры Ковалевич. Подробнее
Кыргызский театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
Выставки, ярмарки
2-3 апреля. Постоянные выставки музея
В Бишкеке спустя пять лет открыли Исторический музей. Подробнее
Государственный исторический музей, 10.00-18.00.
2-3 апреля. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
23 марта — 4 апреля. Выставка «Кылым дастаны буюккан кайран жылдыздарым»
Представлено около 50 портретов известных соотечественников кисти члена Союза художников КР Асана Турсункулова. Подробнее
Ошский областной музей изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова, 10.00-17.00.
24 марта — 10 апреля. Выставка «Пакт Рериха. История и современность»
Международный выставочный проект направлен на популяризацию миротворческих идей Николая Рериха и посвящен международному Договору об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
2-10 апреля. Выставка Dastan Temir
Представлена живопись, графика
Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
Концерты, фестивали
23 марта — 2 апреля. Неделя франкофонии
Неделя франкофонии — это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно в середине марта во всем мире. Подробнее
2 апреля. Юмористический концерт «Тот самый КВН»
В мероприятии примут участие команды разных лиг КВН и чемпионы региональной лиги КВН «Ала-Тоо» в период с 2014 по 2017 год.
Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.
3 апреля. Movie night
Вас ждет вечер мультфильмов Уолта Диснея.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
3 апреля. Шоу «Цирк — страна чудес»
Вас ждет увлекательное сказочное представление с обезьяной, кошками, енотом и дикобразом.
Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.
3 апреля. Открытие велосезона
Принять участие может любой желающий. В программе велопробег, конкурсы и раздача подарков.
Старт в парке «Адинай», 9.00.
Мастер-классы, лекции
2 апреля. Мастер-класс по графике
Рисование с натуры — неотъемлемая часть художественного опыта, позволяющая лучше прочувствовать форму, линии, тон, пропорции и анатомию. Преподаватель — график и живописец Адилет Давлетов. Все материалы входят в стоимость. Регистрация по телефону 0502031515.
Улица Гражданская, 115, 19.30.
2 апреля. Занятие для улучшения работы стопы и голеностопа
Занятие проведет Алина Кадничанская. Эти упражнения работают не только с мышцами, связками и сухожилиями, но и улучшают ощущение ног во время обычной ходьбы.
Йога-дом «Атма», 10.00.
3 апреля. Мастер-класс по акриловой живописи
Зульфия Акимова поближе познакомит с этой техникой желающих пройти у нее мастер-класс. Регистрация по телефону 0708727721.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.
Для детей
2 апреля. Спектакль «Иван да Марья»
Спектакль перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
2-3 апреля. Творческие мастер-классы
В субботу пройдет мастер-класс по росписи на кружке «Единорог» (на кружке), в воскресенье — по акварели. Регистрация по телефону 0708727721.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 11.00, 12.00.
3 апреля. Спектакль «Веселая, смешная вакцина»
История о том, как Актан и его друзья победили свой страх перед прививками и уколами, а вместе с этим вернули свое здоровье и возможность вместе играть в футбол. Но не все так просто, ребятам пришлось столкнуться с серьезными противниками — Вирусом, Инфекцией и Краснухой. Подробнее
Спектакль пройдет на двух языках.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.