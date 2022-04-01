Афиша Бишкека на выходные: выставки, открытие велосезона и спектакли

2-3 апреля. Притча «Очень простая история»

Девушка ждет ребенка, но ее отец против голодранца-жениха и его родителя-алкоголика. Ее собираются везти в город, чтобы избавиться от неродившегося дитя. Эта житейская история показана с точки зрения домашних животных, волей автора наделенных человеческим разумом.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

2 апреля. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 апреля. Спектакль «Король крыс»

Король крыс — это мифическое создание, представляющее собой нескольких сросшихся крыс. Согласно преданиям, встреча с ним считается предзнаменованием приближающейся беды. Постановка представляет собой череду анекдотичных историй, воспоминаний, слухов и фантазий о событиях, происходящих в одном из институтов Астаны.

«Мастерская 705», 19.00.

3 апреля. Спектакль «В моем мире устроено так»

Спектакль основан на художественном сплаве элементов документального жанра и игровой театральной формы. Четыре героини спектакля, подруги феминистки, повествуют об истории Рамиса, молодого человека из ультрапатриотической группировки, и девушки по имени Жаныл из Феминистского сообщества, взяв за основу историю Ромео и Джульетты. Регистрация на сайте.

«Мастерская 705», 19.00.