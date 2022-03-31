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Общество

Солистка московского театра «Геликон-Опера» представит в Бишкеке «Кармен»

В Бишкеке 3 апреля солистка московского театра «Геликон-Опера» Александра Ковалевич представит «Кармен» Жоржа Бизе. Об этом сообщили в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Вместе с гостьей на сцену выйдут народные артисты КР Садирбек Жумашов (Хозе), народный артист КР Бактыбек Ыбыкеев (Эскамильо), заслуженные артисты КР Айзирек Момунова (Микаэла), Заира Раимбекова (Мерседес), Нуржигит Асанов (Моралес), лауреат международных конкурсов Глеб Ким (Данкайро) и другие.

Дирижер — народный артист КР Рахатбек Осмоналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/229260/
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