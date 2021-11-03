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Общество

Веселая вакцина. В Кыргызском театре кукол премьера спектакля

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева приглашает на премьеру спектакля Нурлана Асанбекова «Веселая, смешная вакцина». Об этом 24.kg сообщили в театре.

«Это невероятная и захватывающая история о том, как Актан и его друзья победили свой страх перед прививками и уколами, а вместе с этим вернули свое здоровье и возможность вместе играть в футбол. Но не все так просто, ребятам пришлось столкнуться с серьезными противниками — Вирусом, Инфекцией и Краснухой. Герои спектакля рассказывают о том, как, соблюдая несложные правила, можно оставаться здоровыми, веселыми и счастливыми», — рассказали в театре.

Спектакль создан при технической поддержке UNICEF на средства Альянса GAVI.

Премьера состоится 7 ноября в 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212490/
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