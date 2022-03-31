COVID-19 в мире. Заразились более 486,8 миллиона, умерли более 6,1 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 674 тысячи 440 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 486 миллионов 827 тысяч 578 человек. Больше всего зараженных в США (80 миллионов 57 тысяч 126), Индии (43 миллиона 23 тысячи 215), Бразилии (29 миллионов 920 тысяч 604), Франции (25 миллионов 633 тысячи 476), Великобритании (21 миллион 234 тысячи 719), России (17 миллионов 564 тысячи 186), Турции (14 миллионов 846 тысяч 224), Аргентине (9 миллионов 35 тысяч 127), Иране (7 миллионов 159 тысяч 733), Колумбии (6 миллионов 84 тысячи 551), Испании (11 миллионов 508 тысяч 309), Италии (14 миллионов 575 тысяч 548) и Германии (21 миллион 142 тысячи 217).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 138 тысяч 203. За сутки показатель вырос на 5 тысяч 593 человека. В том числе в США всего скончались 979 тысяч 870 человек, Бразилии — 659 тысяч 769, Индии — 521 тысяча 101, Мексике — 322 тысячи 845, России — 361 тысяча 14, Великобритании — 165 тысяч 782 и Италии — 159 тысяч 221.

В Кыргызстане зарегистрировали 200 тысяч 935 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 393 тысячи 742, Узбекистане — 237 тысяч 710, Таджикистане — 17 тысяч 786.