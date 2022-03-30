Жителям новостроек Бишкека расскажут о важности вакцинирования от полиомиелита

В столице началась акция по информированию граждан о важности получения инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ). Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в течение недели специалисты Республиканского центра иммунопрофилактики совместно с социальными работниками будут проводить информационные беседы в новостройках Бишкека, рассказывать о полиомиелите и существующих вакцинах против этого заболевания.

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«На начало года в рамках наверстывающей иммунизации инактивированной полиомиелитной вакциной привиты 251 тысяча 188 (93 процента) детей 2016-2018 годов рождения. По данным Центра иммунопрофилактики, по Кыргызстану на сегодня остаются непривитыми более 19 тысяч детей в возрасте 4-5 лет», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что «наверстывающая» иммунизация проводится параллельно с плановой бесплатно во всех ЦСМ/ГСВ/ФАПах.

Полиомиелит — опасное и потенциально смертельное инфекционное заболевание. Лекарства нет, и вакцина против полиомиелита — единственный безопасный и эффективный способ защиты детей. Минздрав

В ведомстве добавили, что в Кыргызстане с 1993 года не регистрируются случаи диких и вакцинородственных полиовирусов. С 2002 года страна имеет сертификат «Страна свободная от полиомиелита».

Однако есть страны, в которых продолжается передача дикого вируса полиомиелита (Пакистан, Афганистан) и регистрируются случаи циркулирующего вакцинородственного полиовируса. В прошлом году, например, в Таджикистане зарегистрировали шесть случаев циркулирующего полиовируса вакцинного происхождения второго типа, что классифицировано ВОЗ как вспышка и оценено как чрезвычайная ситуация второго уровня сложности в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.