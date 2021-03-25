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Общество

ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане

Всемирная организация здравоохранения заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане. Об этом говорится в официальном заявлении ВОЗ.

Организация квалифицировала ситуацию как чрезвычайную, второго уровня сложности.

По состоянию на 18 марта в Таджикистане зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2)

Первый случай цПВВП2, сопровождавшийся наступлением острого вялого паралича (ОВП), зарегистрирован 22 ноября 2020 года в Хатлонской области. Он связан со штаммом вируса, который в настоящее время циркулирует в Пакистане. Второй случай подтвержден в феврале 2021-го в той же области. Еще два случая цПВВП2, сопровождавшиеся ОВП, подтверждены 8 марта в районе города Гиссара.

«Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпиднадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2», — отметили в ВОЗ.

Как отмечается в заявлении ВОЗ, в настоящее время проводится тщательное расследование вспышки, включающее визиты специалистов в больницы, отслеживание контактов и обзор данных об охвате вакцинацией, поступающих с субнационального уровня.

В феврале 2021 года страна завершила проведение плановой общенациональной наверстывающей кампании иммунизации с использованием инактивированной полиовирусной вакцины (ИПВ). Согласно расчетным показателям, плановый охват ИПВ достигал приблизительно 96 процентов в 2019 году и превышал 90 процентов в 2020-м.

«Наверстывающая кампания в феврале аналогичным образом обеспечила высокий охват вакцинацией остальных детей, не обладавших достаточным иммунитетом к полиовирусу 2-го типа», — добавили в ВОЗ.

8 марта ВОЗ рассмотрела информацию о выявленных случаях цПВВП2 в Таджикистане и классифицировала эту вспышку как чрезвычайную ситуацию второго уровня сложности.

«Внутренняя система классификации ВОЗ дает возможность мобилизовать необходимые ресурсы, включая предоставление дополнительной поддержки страновому офису организации в разных технических областях. Эта чрезвычайная ситуация второго уровня сложности распространяется и на соседние страны, поскольку им необходимо провести соответствующую подготовку и быть в любой момент готовыми предотвращать, выявлять и лечить случаи полиомиелита», — говорится в заявлении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187471/
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